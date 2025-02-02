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Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası olay paylaşım: Gideceksiniz

Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası olay paylaşım: Gideceksiniz

Fenerbahçe, Kadıköy'de Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ederken, 2-0 geriye düştüğü maçta rakibinin 9 kişi kalması ve tartışmalı hakem kararları dikkat çekti. Maçın ardından Galatasaray, MHK ve VAR hakemlerini hedef alarak, "Futbola adalet getirmek yerine haksız kararlar veriliyor" şeklinde sert bir açıklama yaptı.

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Kadıköy'de Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta 9 kişi kalan rakibini 3-2 mağlup etti.

Tartışmalı kararların çıktığı mücadele sonrası Galatasaray, MHK ve VAR hakemlerini hedef alan sert bir açıklama yayınladı.

İşte sarı kırmızılı ekibin paylaşımı:

Bu akşam Türk futboluna getirmek istedikleri yeni düzeni gördük!

Ağızlarından hakkı hukuku hiçbir zaman düşürmeyen ama kazanmak için gerek geçmişte gerekse bugün, her türlü yola başvurmaktan çekinmeyen bu hırsızlar, sahada rakiplerinin emeğini çalmaya devam ettiler.

Onlar için yabancı VAR, futbola adalet getirmek için değil; istedikleri ayrıcalığı sağlamak, haksız kararları vermek için var!

Tüm bu rezilliği görüp, sahada yüzleri kızarmadan sevinen bu kötü insanlara, hak yiyerek şampiyon olunmayacağını bir kez daha göstereceğiz.

Yabancı VAR'ınızla, MHK Başkanınızla, Federasyonunuzla, kullandığınız tüm aparatlarla bu ülke futbolundan gideceksiniz!

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