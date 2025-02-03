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Ege'deki depremlerin ardından Türkiye'yi bekleyen tehlike! O bölgeyi uyardı

Ege'deki depremlerin ardından Türkiye'yi bekleyen tehlike! O bölgeyi uyardı

28 Ocak'tan bu yana Ege adeta beşik gibi sallanıyor. Yunanistan'ın Santorini Adası'ndaki sarsıntılar irili ufaklı devam ederken Türkiye'de de bazı depremler hissediliyor. Korkutan depremler bazı vatandaşları panikletti. Uzmanlardan ise peş peşe uyarılar gelmeye başladı. Doç. Dr. Bülent Özmen olası bir tsunami nedeniyle Türkiye'deki riskli yerleri açıkladı.

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Günlerdir tüm gözler Ege'de. İnanılmaz hareketli günler geçiren Ege Denizi’nde son 48 saatte 200’ün üzerinde deprem meydana geldi. Dakikalar ilerledikçe deprem sayısı da artıyor. Sarsıntılar endişeye neden olurken Yunanistan’da hükümet olası bir afete karşı acil toplantı gerçekleştirdi. Öte yandan ülkede Ege Denizi’ndeki olası bir depreme karşı vatandaşlardan kıyılardan uzak durmaları istendi. Ege Denizi’nde bulunan Santorini Yanardağ’ın patlama riski endişeleri artırırken meydana gelebilecek bir patlamada oluşabilecek büyük bir depremin de tsunamiye neden olabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE TSUNAMİ RİSKİ VAR?

Türkiye ve Yunanistan depremler nedeniyle diken üstünde beklerken Doç. Dr. Bülent Özmen Ekol TV ekranlarında Ege Denizi’ndeki depremleri değerlendirdi. Bülent Özmen, “Kıyılarda bulunmama uyarısı tsunami ihtimali nedeniyle. Deprem olduktan sonra depremin yıkıcı etkilerinin yanı sıra tsunami dalgaları da oluşuyor. Bu bölgede de 6,5'u geçecek depremlerin Tsunami dalgalarını oluşturma ihtimali var. Bu dalgaların da depremin sarsıntısının yanı sıra yine can kaybını yaratma ihtimali var” diye konuştu.

BÜYÜK DEPREM RİSKİ VATANDAŞLARI KORKUTUYOR

Doç. Dr. Bülent Özmen konuşmasının devamında, “Santorini Adası, Türkiye’de Bodrum ve Muğla kıyılarına yaklaşık yaklaşık 175-180 kilometre uzaklıkta. Zaten 4,8 büyüklüğündeki depremi de Muğla, Aydın ve İzmir’deki insanlar hissetti. Eğer daha büyük deprem olur ve Tsunami dalgaları yaratırsa hem depremin sarsıntısı Muğla ilindeki yerleşim birimlerinde hem de tsunami dalgaları nedeniyle Türkiye kıyılarında hasar yaratma ihtimali var” ifadeleriyle uyarılarda bulundu.

TARİHTE ACI ÖRNEKLERİ VAR

Özmen, “1956 yılında yine Santorini Adası’nın hemen yakınında meydana gelen 7,3 ve 7,4 büyüklüklerindeki depremlerden sonra Türkiye sınırlarında da tsunami dalgalarının geldiğini ve o bölgeleri de etkilediğini biliyoruz. Tarihte olduğuna göre yarın daha büyüğü gelirse de maalesef ülkemizi de etkileyecek tsunami dalgaları da olabilir” dedi.

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