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Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın sözlerine yanıt: Hodrim meydan hemen seçim

Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın sözlerine yanıt: Hodrim meydan hemen seçim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sosyal medya gazıyla, bindirilmiş kıtaların tezahüratları eşliğinde koltuk rüyası görenleri uyandırmak için en etkili ilaç sandıktır" sözlerine "Hodri meydan hemen seçim" yanıtını verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada "Sosyal medya gazıyla, bindirilmiş kıtaların tezahüratları eşliğinde koltuk rüyası görenleri uyandırmak için en etkili ilaç sandıktır" sözlerine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu karşılık verdi.

Daha sonra Erdoğan bu konuşmasını sosyal medya hesabından alıntılayınca, İmamoğlu, X hesabından yanıt verdi. İmamoğlu, "Milletimiz için, en etkili ilaç sandıktır. Ülkemizin derhal sandığa ihtiyacı vardır. Millet büyüktür! HODRİ MEYDAN, HEMEN SEÇİM" ifadelerini kullandı.

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