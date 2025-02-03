BIST 10.004
DOLAR 35,91
EURO 36,74
ALTIN 3.211,85
HABER /  DÜNYA

İsrail'in yeni Genelkurmay Başkanı Zamir, Filistinlileri Tevrat'tan alıntı yaparak tehdit etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail'in yeni Genelkurmay Başkanı Zamir, Filistinlileri Tevrat'tan alıntı yaparak tehdit etti

İsrail'in istifa eden Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'den 6 Mart'ta koltuğu devralacak yeni Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Tevrat'tan bir metne atıf yaparak Filistinlileri tehdit etti.

Abone ol

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre Zamir, Tel Aviv'de İsrail Savunma Bakanlığının düzenlediği konferansta, 2025'in savaş dolu bir yıl olacağını ve Filistinlilere karşı savaşa devam edeceklerini söyledi.

Zamir, Tevrat'ın Levililer kitabında geçen "Düşmanlarımı kovalayıp yok ettim; onları tüketmeden geri dönmedim." ifadeleriyle Filistinlileri tehdit etti.

Savaşın henüz bitmediğini öne süren Zamir, "Önümüzde hala zorluklar var." dedi.

Daha önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar sırasında Tevrat'a sıkça atıflar yapmıştı.

İsrail'de Genelkurmay Başkanı Halevi, 7 Ekim'deki "feci başarısızlığın sorumluluğunu" üstlendiğini duyurarak istifa etmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın 6 Mart itibarıyla Halevi'den boşalacak koltuğa Zamir'i atama kararı aldığı bildirilmişti.
Muhabir:Faruk Hanedar

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkanı Trump: Panama Kanalı'nı ya geri alacağız ya da...
ABD Başkanı Trump: Panama Kanalı'nı ya geri alacağız ya da...
Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'ın paylaşımına sert yanıt
Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'ın paylaşımına sert yanıt
Elazığ'da 3 ilçede şap karantinası başlatıldı
Elazığ'da 3 ilçede şap karantinası başlatıldı
Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası olay paylaşım: Gideceksiniz
Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası olay paylaşım: Gideceksiniz
Niğde'de kanlı kavga: Erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Niğde'de kanlı kavga: Erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Denizli'de 7 katlı binada korkutan yangın! Mahsur kalanlar kurtarıldı
Denizli'de 7 katlı binada korkutan yangın! Mahsur kalanlar kurtarıldı
Yıldız futbolcunun Fenerbahçe kariyeri bitti
Yıldız futbolcunun Fenerbahçe kariyeri bitti
Jose Mourinho'dan galibiyet sonrası hakem isyanı!
Jose Mourinho'dan galibiyet sonrası hakem isyanı!
Putin: Yakında hepsi, sahibinin ayaklarına kapanacak
Putin: Yakında hepsi, sahibinin ayaklarına kapanacak
Rizesporlu Ghezzal isyan etti: Sirk devam ediyor
Rizesporlu Ghezzal isyan etti: Sirk devam ediyor
Yunanistan'da eğitime 1 günlük 'deprem' arası
Yunanistan'da eğitime 1 günlük 'deprem' arası
Trump gözünü kararttı: Artık aptal ülke olmayacağız
Trump gözünü kararttı: Artık aptal ülke olmayacağız