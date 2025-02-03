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Geri dönüşüm tesisinde başlayan yangın fabrikaya sıçradı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Geri dönüşüm tesisinde başlayan yangın fabrikaya sıçradı

 Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde başlayan ve bitişikteki tekstil fabrikasına da sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

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Aksu Sokak'ta faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, tesisin yanındaki tekstil fabrikasına da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Yangın nedeniyle yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından görülüyor.

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