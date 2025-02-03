TÜİK açıkladı! Ocak ayı enflasyonu belli oldu

TÜİK 2025'in ilk enflasyon verisini açıkladı. Nefesler TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verisine çevrilmişken saat 10.00'ı göstermesiyle ayın en kritik verisi açıklanmış oldu. Peki Ocak ayının enflasyonu ne oldu? TÜİK'in açıkladığı verilere göre 2025 Ocak ayında fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu? İşte Ocak ayı enflasyon verisi...

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyon rakamını açıkladı. Enflasyon ocakta aylık bazda yüzde 5,03 yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 42,12 geriledi. Ekonomistler, ocak ayında aylık enflasyonun yüzde 4,29 artacağını tahmin ediyordu.

Türkiye'nin 2024 yıl enflasyonu yüzde 44,38 olmuştu. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,03 ile son 19 ayın en düşük seviyesinde gelmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,12 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,35 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 23,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 99,93 ile eğitim oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ SAĞLIKTA GERÇEKLEŞTİ

Ana harcama grupları itibarıyla 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -5,17 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 23,57 ile sağlık oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla, 13 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 126 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE YILLIK YÜZDE 42,08

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,05 olarak gerçekleşti.