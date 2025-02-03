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Galatasaray, Alvaro Morata transferinin maliyetini açıkladı

Galatasaray, Alvaro Morata transferinin maliyetini açıkladı

Galatasaray, İtalyan ekibi Milan’dan transfer ettiği İspanyol forvet oyuncusu Alvaro Morata’nın maliyetini KAP’a bildirdi. Galatasaray, Milan’a 6 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek, futbolcunun satın alma opsiyonu ise 8 milyon euro olacak.

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Galatasaray, Ahmed Kutucu’nun ardından hücum hattına bir transfer daha yaparak İtalya Serie A ekiplerinden Milan’da forma giyen İspanyol forvet oyuncusu Alvaro Morata’yı transfer etti. Galatasaray, Alvaro Morata’nın transferinin maliyetini Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, 32 yaşındaki santrfora bu sezonun ikinci ve gelecek sezonun (2025-2026) ilk yarısı için de 3'er milyon avro garanti ücret ödeneceğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp, 15 Ocak 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunması halinde, 8 milyon avro bedel karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonunun da sözleşmede yer aldığını açıkladı. Söz konusu ücretin 6 taksit halinde ödeneceği belirtildi.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Álvaro Borja Morata Martín’in 2 Şubat 2025 - 20 Ocak 2026 tarihleri arasındaki geçici transferi konusunda AC Milan SPA Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, AC Milan SPA Kulübü'ne toplamda 6.000.000 euro geçici transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcuya ise:

2024-2025 sezonu ikinci yarısı için 3.000.000 euro,

2025-2026 sezonu ilk yarısı için 3.000.000 euro garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, kulübümüzün 15 Ocak 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunması halinde, 8.000.000 euro bedel karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonu bulunmaktadır. Bu bedel, 6 taksit halinde ödenecektir.

Kulübümüzün 15 Ocak 2026 itibarıyla satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde, bedelsiz olarak kiralama süresini 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatma opsiyonu bulunmaktadır.

Kiralama süresinin uzatılması halinde 2025-2026 sezonu ikinci yarısı için 3.000.000 euro garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, kulübümüz 10 Haziran 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunarak 9.000.000 euro karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonuna sahip olacaktır. Bu bedel de 6 taksit halinde ödenecektir.

Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde, futbolcuya aşağıdaki garanti ücretler ödenecektir:

2026-2027 sezonu için 6.000.000 euro,

2027-2028 sezonu için 6.000.000 euro.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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