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Gazze soykırımında 61 bin can kaybı, 14 Bin kişi enkaz altında

Gazze soykırımında 61 bin can kaybı, 14 Bin kişi enkaz altında

Gazze Şeridi’nde İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin ardından enkaz altındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Gazze Şeridi’nde İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 61 bini geçti. Gazze hükümeti, 7 Ekim’den bu yana 47 bin 487 kişinin cenazesinin hastanelere ulaştırıldığını, 14 bin 222 kişinin ise enkaz altında kaybolduğunu açıkladı. Saldırılarda 17 bin 881 çocuk hayatını kaybetti, 2 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Gazze hükümetinin Medya Ofisi, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 47 bin 487’ye ulaştığını ve bu kişilerin cenazelerinin hastanelere ulaştırıldığını bildirdi.

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