Gazze soykırımında 61 bin can kaybı, 14 Bin kişi enkaz altında

Gazze Şeridi’nde İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin ardından enkaz altındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Gazze Şeridi’nde İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 61 bini geçti. Gazze hükümeti, 7 Ekim’den bu yana 47 bin 487 kişinin cenazesinin hastanelere ulaştırıldığını, 14 bin 222 kişinin ise enkaz altında kaybolduğunu açıkladı. Saldırılarda 17 bin 881 çocuk hayatını kaybetti, 2 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Gazze hükümetinin Medya Ofisi, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 47 bin 487’ye ulaştığını ve bu kişilerin cenazelerinin hastanelere ulaştırıldığını bildirdi.