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O ilde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 6 Şubat'ta ara verildi

O ilde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 6 Şubat'ta ara verildi

Adıyaman'da, depremlerin yıl dönümü olan 6 Şubat'ta ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

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Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümünde, ilde düzenlenecek anma programları, vatandaşlar tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği belirtildi.

Bu değerlendirme nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime bir gün ara verildiği bildirilen açıklamada, "Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personelimiz, kamu hizmetlerini aksatmayacak tüm tedbirler alınacak şekilde bir gün idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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