Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2025 yılında 1381 engelli öğretmenin ataması yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "2025 yılında 1381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlığımız çok yakın bir zamanda duyuruya çıkacak ve başvuruları paylaşacak." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde şiddete dikkat çekip "Tavizsiz politika izliyoruz. İster veli ister öğrenci bu durum fark etmez." dedi.

22 yılda eğitimde yapılan yenilikleri anlatan Erdoğan, "2002 yılında eğitime ayrılan bütçe 7,5 milyar liraydı. Bugün bu tutar toplam 2 trilyon 186 milyarı geçti. 820 bin öğretmen atamasını gerçekleştirdik. Yüzde 80'inini biz göreve başlattık." diye konuştu.

Erdoğan, "2025 yılında 1381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlığımız çok yakın bir zamanda duyuruya çıkacak ve başvuruları paylaşacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Aziz İstanbullular, saygıdeğer öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu açılış töreninde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Aybüke kızımızı, Necmettin evladımızı ve tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum.

Eğitim külliyemizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Burada eğitim alacak olan gençlerin gelecekte önemli roller üstleneceklerine yürekten inanıyorum. Külliyemizde 345 derslik, 88 laboratuvar, 33 zümre odası, 11 iş sağlığı güvenliği odası ile 11 revir bulunuyor.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PLANETARYUMU"

Külliyemizdeki Türkiye'nin en büyük planetaryumunu bugün hizmete açıyoruz. Tam tekmil bir eğitim öğrenim üssünü İstanbul'a kazandırıyoruz. Temelini attığım ve inşa sürecini yakından takip ettiğim kampüsün açılışını yapmak benim için mutluluk kaynağıdır. Desteklerini bizden esirgemeyen necip milletimize kalpten teşekkür ediyorum.

"80 YILDA YAPILAN DERSLİK SAYISINDAN FAZLASINI İNŞA ETTİK"

2002'de eğitime ayrılan bütçe 7,5 milyar iken bugün bu tutar yüksek öğretim dahil 2 trilyon 186 milyarı geçti. 22 yıl önce derslik sayısı 367 bin iken bu sayıyı iki katına 735 bine çıkardık. 80 yılda yapılan derslik sayısından fazlasını inşa ettik. 820 binden fazla öğretmen atamasını gerçekleştirdik. Mevcut öğretmenlerin yüzde 80'ini biz göreve başlattık.

"4 MİLYAR DERS KİTABINI ÜCRETSİZ DAĞITTIK"

60-70 kişinin ders yaptığı kalabalık sınıflar tarih oldu. Bizim okuduğumuz dönemde İstanbul'da sınıfta 80 Anadolu'da 100'ün üzerinde öğrenci vardı. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında gelişmiş ülke rakamlarını yakaladık. Ders kitabı vatandaşın en önemli sorunlarından biriydi. 1 hafta sonraya kırtasiyeden randevu alıp gidip kitaplarımızı alırdık. 4 milyar ders kitabını ücretsiz dağıtarak bu yükü de ailelerin sırtından aldık.

"2025'TE BİN 381 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK"

2025 yılında 1381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlığımız çok yakın bir zamanda duyuruya çıkacak ve başvuruları paylaşacak.

"TÜRKİYE MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİNDEKİ PERFORMANSINI ARTIRAN 4 ÜLKEDEN BİRİ"

Aralık 2023 pisa raporuna göre Türkiye 20 yılda matematik ve fen bilimlerindeki performansını istikrarlı şekilde artıran 4 ülkeden biri oldu. Bu başarılar eğitim politikamızın ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. Türkiye Yüzyılı Maarif modelini geliştirdik. Bu modeli yenilikçi ve derinlikli anlayışla şekillendirdik. İnşallah şuurlu bir genliği yarınların Türkiye'sine kazandıracağız.