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Ege'de her dakika deprem oluyor! Bölge beşik gibi sallanıyor, AFAD'dan açıklama

Ege'de her dakika deprem oluyor! Bölge beşik gibi sallanıyor, AFAD'dan açıklama

Ege Denizi’nde hareketlilik devam ediyor. Bölgede, 7 günde 1,3 ila 4,8 büyüklüğü olan 400’den fazla deprem meydana geldi. Bölgede bugün de en büyüğü 4.8 olan sarsıntılar yaşanıyor. Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, Ege Denizi'nde son günlerde meydana gelen depremlere ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.26'da merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Daha sonra peş peşe 4,3 büyüklüğünde depremler oldu.

Üç depremin de 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bu depremlerin ardından 10 dakika arayla 4.2 ve 4.1 büyüklüğünde iki sarsıntı daha yaşandı.

 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, Ege Denizi'nde son günlerde meydana gelen depremlere ilişkin, "Ülkemiz için çok olumsuz bir etkisinden söz edemeyiz. Fakat 6 ve üzeri bir depremi kıyılarımızda hissetmemiz mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Akgün, bölgedeki tsunami riskine ilişkin, "Tsunami gelişebilmesi için 6'nın üzerinde bir deprem olması beklenir. 4,5 ve 5 büyüklüğünde depremlerde de dalga yükselir, kıyıya vurur ama çok hasar yaratacak boyutta değildir. Hasar olması için büyüklüğünün 7'ye yakın olması lazım." şeklinde değerlendirmede bulundu.

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