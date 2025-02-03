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Galatasaraylı Nelsson, Roma ile transfer görüşmeleri için İtalya'ya gitti

Galatasaraylı Nelsson, Roma ile transfer görüşmeleri için İtalya'ya gitti

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, İtalya 1. Futbol Ligi takımlarından Roma'ya transfer oluyor.

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Sarı-kırmızılı ekiple son antrenmana katılmayan ve transfer ihtimali nedeniyle kendi isteği doğrultusunda bu akşam yapılacak Gaziantep FK maçının kadrosuna alınmayan Nelsson, İtalya'ya gitti.

İtalya'da basın mensuplarının görüntülediği 26 yaşındaki stoper, "Forza Roma (Hadi Roma)" diyerek poz verdi.

Transferle ilgili Galatasaray Kulübünden henüz açıklama yapılmazken tecrübeli savunma oyuncusunun sağlık kontolleri ve diğer işlemlerin ardından Roma'ya imza atması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı kulübe 2021-2022 sezonunda ülkesinin Kopenhag takımından 7 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Nelsson; 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası zaferi yaşadı. Galatasaray'da 144 resmi maça çıkan Nelsson, 4 kez gol sevinci yaşadı.

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