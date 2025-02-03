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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Ahmed Şara'nın Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Ahmed Şara'nın Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ahmed Şara'nın ziyaretine ilişkin, "Suriye'nin özgürlüğüne kavuşması sonrası yeniden tesis edilen Türkiye-Suriye ilişkilerinin Sayın Ahmed Şara ve heyetinin ziyaretiyle güçleneceğine ve boyut kazanacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Şara'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 4 Şubat Salı günü Ankara'ya geleceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşecek görüşmelerde Suriye'deki son gelişmelerin bütün boyutlarıyla ele alınacağını belirten Altun, şunları kaydetti:

"Ülkedeki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için iki ülke tarafından atılacak ortak adımlar değerlendirilecektir. Görüşmelerde geçiş dönemi yönetimine ve Suriye halkına çok taraflı platformlarda sağlanabilecek destekler üzerinde de durulacaktır. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşması sonrası yeniden tesis edilen Türkiye-Suriye ilişkilerinin Sayın Ahmed Şara ve heyetinin ziyaretiyle güçleneceğine ve boyut kazanacağına inanıyoruz."

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