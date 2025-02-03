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Borsada sert düşüş: Bankalarda satışlar hızlandı

Borsada sert düşüş: Bankalarda satışlar hızlandı

Küresel ticaretteki gerilim Borsa İstanbul'u da olumsuz etkiledi. BIST 100 endeksinde değer kaybı yüzde 2'yi aştı. Bankalardaki satışlar ise yüzde 4'ün üzerine çıktı.

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Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem gününde küresel ticaret krizinin etkisinde kaldı.

BIST 100 endeksi, yüzde 2'nin üzerinde düşüşle 9 bin 760 puanı test etti.

Banka hisselerindeki hareketlilik dikkat çekerken, bankacılık endeksi yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.

TİCARET SAVAŞLARI BAŞLADI

ABD, Kanada ile Meksika'ya yüzde 25, Çin'e de ek yüzde 10 gümrük vergisi getirdi. Söz konusu düzenleme 4 Şubat'ta yürürlüğe girecek.

ABD Başkanı Donald Trump, gümrük vergilerinin diğer ülkelere de uygulanacağını açıkladı. Trump, ABD'nin Avrupa Birliği'ne (AB) kesinlikle ek gümrük vergileri uygulayacağını belirtti

Kanada ve Meksika'dan ABD'ye misilleme geldi. AB sert yanıt verileceğini açıklarken, Çin Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayette bulunacağını duyurdu.

ENFLASYON BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Enflasyon ocakta aylık bazda yüzde 5,03 ile beklentilerin biraz üzerinde geldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 42,12'ye geriledi.

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