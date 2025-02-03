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CHP MYK toplandı

CHP MYK toplandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. MYK'de ekonomi, belediyelerin mali durumu, ön seçim süreci ve cumhurbaşkanı aday kriterleri ele alınacak. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin partiye dönüşü ve bağımsız milletvekillerinin CHP'ye katılım süreci de toplantının önemli gündem maddeleri arasında. Özel'in 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay’a yapacağı ziyaretler de MYK’de değerlendirilecek.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Saat 13.20’de başlayan toplantının ana gündem maddeleri arasında ekonomi, belediyelerin mali durumu, ön seçim süreci ve partiye olası katılımlar bulunuyor.

MUHARREM İNCE'NİN DÖNÜŞÜ MYK'DE TARTIŞILACAK

Edinilen bilgilere göre, CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce’nin yeniden partiye katılması konusunun MYK toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor. Ayrıca bağımsız milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun’un da CHP’ye katılım süreçlerinin görüşüldüğü belirtiliyor.

SEÇİM STRATEJİSİ VE ÖN SEÇİM HAZIRLIKLARI MASADA

CHP'nin bir sonraki genel seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayına ilişkin kriterler toplantının en kritik gündem maddelerinden biri olacak. Bu çerçevede, aday belirleme sürecinde ön seçim yönergesine dair hazırlıklar ele alınacak.

BELEDİYELERİN BORÇLARI VE EKONOMİK GÜNDEM

CHP’li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçları, yerel yönetimlerde yapılan görevlendirmeler ve belediyelerin finansal durumları da toplantıda detaylı şekilde değerlendirilecek.

ADIYAMAN, KAHRAMANMARAŞ VE HATAY’A ZİYARET

Özgür Özel’in 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay’a gerçekleştireceği ziyaretler de MYK'nin gündeminde yer alıyor. Parti yönetiminin, bu bölgelerdeki belediye çalışmalarını değerlendirmesi ve bölgedeki ihtiyaçları belirlemek üzere çeşitli temaslarda bulunması planlanıyor.

CHP MYK toplantısının ardından Özel’in kamuoyuna açıklamalarda bulunması bekleniyor.

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