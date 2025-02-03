BIST 9.841
DOLAR 36,00
EURO 36,93
ALTIN 3.240,85
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ankara Polatlı'da kadın ile köpeğinin darp eden kişi gözaltında

Ankara Polatlı'da kadın ile köpeğinin darp eden kişi gözaltında

Ankara Valiliği'nden, Polatlı ilçesinde kadın ile köpeğinin darbedildiği olaya ilişkin şüphelinin gözaltına alındığı ve adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

Abone ol

Valilikten, Cumhuriyet Mahallesi'nde dün saat 22.40 sıralarında kadın ile köpeğinin darbedildiği olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, olaya ilişkin ihbar alınması üzerine derhal tahkikat başlatıldığı vurgulandı.

Darbedilen kadının 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye sevk edildiği, ilk muayenede hayati tehlikesinin bulunmadığının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın faili olduğu tespit edilen şüpheli kısa sürede yakalanmış. Şüpheli ile mağdurun arkadaş ve yapılan ölçümlerde alkollü oldukları belirlenmiştir. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmiş olup konuyla ilgili soruşturma sürdürülmektedir."

ÖNCEKİ HABERLER
Borsada sert düşüş: Bankalarda satışlar hızlandı
Borsada sert düşüş: Bankalarda satışlar hızlandı
Turabi'nin tepki çeken şarkısı için bakanlık devreye girdi!
Turabi'nin tepki çeken şarkısı için bakanlık devreye girdi!
2025 yılı fitre bedeli belli oldu Diyanet açıkladı
2025 yılı fitre bedeli belli oldu Diyanet açıkladı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Ahmed Şara'nın Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Ahmed Şara'nın Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama
Galatasaraylı Nelsson, Roma ile transfer görüşmeleri için İtalya'ya gitti
Galatasaraylı Nelsson, Roma ile transfer görüşmeleri için İtalya'ya gitti
Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması!
Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması!
Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi'yle görüştü
Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi'yle görüştü
Fenerbahçe Beko, Jilson Bango'yu kadrosuna kattı
Fenerbahçe Beko, Jilson Bango'yu kadrosuna kattı
Ege'de her dakika deprem oluyor! Bölge beşik gibi sallanıyor, AFAD'dan açıklama
Ege'de her dakika deprem oluyor! Bölge beşik gibi sallanıyor, AFAD'dan açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2025 yılında 1381 engelli öğretmenin ataması yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2025 yılında 1381 engelli öğretmenin ataması yapılacak
Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Son 4 yılın en düşük ocak ayı verisi
Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Son 4 yılın en düşük ocak ayı verisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ücretsiz izne çıkarılan 158 işçi için başlatılan eylem sürüyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ücretsiz izne çıkarılan 158 işçi için başlatılan eylem sürüyor