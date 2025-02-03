Ankara Polatlı'da kadın ile köpeğinin darp eden kişi gözaltında

Ankara Valiliği'nden, Polatlı ilçesinde kadın ile köpeğinin darbedildiği olaya ilişkin şüphelinin gözaltına alındığı ve adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

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Valilikten, Cumhuriyet Mahallesi'nde dün saat 22.40 sıralarında kadın ile köpeğinin darbedildiği olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, olaya ilişkin ihbar alınması üzerine derhal tahkikat başlatıldığı vurgulandı.

Darbedilen kadının 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye sevk edildiği, ilk muayenede hayati tehlikesinin bulunmadığının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın faili olduğu tespit edilen şüpheli kısa sürede yakalanmış. Şüpheli ile mağdurun arkadaş ve yapılan ölçümlerde alkollü oldukları belirlenmiştir. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmiş olup konuyla ilgili soruşturma sürdürülmektedir."