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YPG'li teröristlerden Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırı! 21 sivil hayatını kaybetti!

YPG'li teröristlerden Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırı! 21 sivil hayatını kaybetti!

Terör örgütü PKK/YPG mensupları, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terörden arındırılan Suriye Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırı düzenledi. Saldırıda 21 sivil hayatını kaybederken, çok sayıda sivil yaralandı.

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Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 21 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

 ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü PKK/ Ypg tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

 

YPG
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