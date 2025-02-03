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Yalova'da içme suyundaki köpüklenmenin nedeni belli oldu

Yalova'da içme suyundaki köpüklenmenin nedeni belli oldu

Yalova Valiliği, kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'ndaki köpüklenmenin nedeninin temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde köpük arttırıcı amaçlı kullanılan bileşik olduğunu bildirdi.

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Valilikten, Kadıköy-Kurtköy regülatör havuzunda köpüklenmeye yol açan maddeyi atan şüpheliler ve bu bileşiğin içeriğiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "İlimizin su kaynağını besleyen Kadıköy-Kurtköy regülatör havuzunda gözlemlenen köpüklenme ile ilgili olarak yapılan araştırmada dereye suyun köpürmesine neden olan maddenin (genellikle temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde köpük arttırıcı olarak kullanılan bileşik) atıldığı tespit edilmiştir. Savcılık talimatıyla gözaltında bulunan şahıslardan 2 şüpheli tutuklanmış, 3 şüpheli ise serbest bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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