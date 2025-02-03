BIST 9.807
DOLAR 35,99
EURO 36,97
ALTIN 3.251,12
HABER /  GÜNCEL

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda azaltma kararı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda azaltma kararı

 İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği bildirildi.

Abone ol

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 5-6 Şubat'taki uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Çorum'da kaz dövüşü yaptıran 7 kişiye 72 bin 695 lira ceza kesildi
Çorum'da kaz dövüşü yaptıran 7 kişiye 72 bin 695 lira ceza kesildi
Hayatını kaybeden Ogün Altıparmak için tören düzenlendi
Hayatını kaybeden Ogün Altıparmak için tören düzenlendi
Yalova'da içme suyundaki köpüklenmenin nedeni belli oldu
Yalova'da içme suyundaki köpüklenmenin nedeni belli oldu
Temmuz ayı memur ve memur emekli zammı ortaya çıktı! O oran cepte
Temmuz ayı memur ve memur emekli zammı ortaya çıktı! O oran cepte
Marmara Forum’un satış iddialarına yalanlama geldi
Marmara Forum’un satış iddialarına yalanlama geldi
Suriye'nin Münbiç ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 17 sivil öldü
Suriye'nin Münbiç ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 17 sivil öldü
Prof. Dr. Naci Görür deprem fırtınasını değerlendirdi! Tsunami riski var mı?
Prof. Dr. Naci Görür deprem fırtınasını değerlendirdi! Tsunami riski var mı?
CHP MYK toplandı
CHP MYK toplandı
Belçika'nın yeni Başbakanı Bart De Wever oldu
Belçika'nın yeni Başbakanı Bart De Wever oldu
"Çiftlik Bank" davasında karar açıklandı! 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın cezası belli oldu
"Çiftlik Bank" davasında karar açıklandı! 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın cezası belli oldu
YPG'li teröristlerden Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırı! 21 sivil hayatını kaybetti!
YPG'li teröristlerden Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırı! 21 sivil hayatını kaybetti!
Dolar tarihi rekor kırdı! Döviz piyasaları Trump etkisinde
Dolar tarihi rekor kırdı! Döviz piyasaları Trump etkisinde