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Rusya'dan soğuk hava geliyor İstanbul'a lapa lapa kar yağacak! Meteoroloji'nin haritası değişti

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Rusya'dan soğuk hava geliyor İstanbul'a lapa lapa kar yağacak! Meteoroloji'nin haritası değişti

İstanbul'da birkaç gündür etkili olan ılık hava yerini kar yağışına bırakıyor. Sıcaklıklar hissedilir şekilde düşecek. Çarşamba gününden itibaren kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Rusya'dan soğuk hava geliyor İstanbul'a lapa lapa kar yağacak! Meteoroloji'nin haritası değişti

İstanbul'a yeni haftayla beraber soğuk ve kar yağışı geliyor.Soğuk havanın bir hafta boyunca ülke genelinde etkili olması bekleniyor.

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Rusya'dan soğuk hava geliyor İstanbul'a lapa lapa kar yağacak! Meteoroloji'nin haritası değişti

 Çarşamba günü İstanbul'da sıcaklığın 2 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji'nin haritası da değişti.

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Rusya'dan soğuk hava geliyor İstanbul'a lapa lapa kar yağacak! Meteoroloji'nin haritası değişti

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan da hava tahminlerini paylaştı. Soğuk havayı salı gününden itibaren hissetmeye başlayacağımızı ifade eden Çalışkan, Rusya'dan soğuk hava dalgası geldiğini dile getirdi.
 

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Rusya'dan soğuk hava geliyor İstanbul'a lapa lapa kar yağacak! Meteoroloji'nin haritası değişti

 Çalışkan, "Çarşamba ve perşembe Anadolu'nun birçok kentinde kar yağışı olacak. İstanbul'a 5-6 Şubat'ta rüzgar çok kuvvetli esecek. Bu rüzgarın gücüyle kar yağma ihtimali yüksek." dedi.

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