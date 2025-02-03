Rusya'dan soğuk hava geliyor İstanbul'a lapa lapa kar yağacak! Meteoroloji'nin haritası değişti
İstanbul'da birkaç gündür etkili olan ılık hava yerini kar yağışına bırakıyor. Sıcaklıklar hissedilir şekilde düşecek. Çarşamba gününden itibaren kar yağışının etkili olması bekleniyor.
İstanbul'a yeni haftayla beraber soğuk ve kar yağışı geliyor.Soğuk havanın bir hafta boyunca ülke genelinde etkili olması bekleniyor.
Çarşamba günü İstanbul'da sıcaklığın 2 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji'nin haritası da değişti.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan da hava tahminlerini paylaştı. Soğuk havayı salı gününden itibaren hissetmeye başlayacağımızı ifade eden Çalışkan, Rusya'dan soğuk hava dalgası geldiğini dile getirdi.
Çalışkan, "Çarşamba ve perşembe Anadolu'nun birçok kentinde kar yağışı olacak. İstanbul'a 5-6 Şubat'ta rüzgar çok kuvvetli esecek. Bu rüzgarın gücüyle kar yağma ihtimali yüksek." dedi.