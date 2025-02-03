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Trabzonspor yeni transferini resmen duyurdu!

Trabzonspor yeni transferini resmen duyurdu!

Trabzonspor, Oleksandr Zubkov'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Ödenecek bonservis bedeli de belli oldu.

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Trabzonspor, yeni transferi Oleksandr Zubkov'u resmen açıkladı. 

İşte Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama; 

"Profesyonel futbolcu Oleksandr Zubkov'un Kulübümüze kesin transferi konusunda, FC Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Shakhtar Donetsk'e sözleşme fesih bedeli olarak 6.000.000.-EUR 6 (Altı) taksit halinde ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Oleksandr Zubkov ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2024/2025 Futbol sezonu ikinci yarısında 725.000.-EUR, sonraki sezonların her birinde 1.450.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,4'ü oranında ödeme yapılacaktır."

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