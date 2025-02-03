Trabzonspor yeni transferini resmen duyurdu!

Trabzonspor, Oleksandr Zubkov'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Ödenecek bonservis bedeli de belli oldu.

Abone ol

Trabzonspor, yeni transferi Oleksandr Zubkov'u resmen açıkladı.

İşte Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama;

"Profesyonel futbolcu Oleksandr Zubkov'un Kulübümüze kesin transferi konusunda, FC Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Shakhtar Donetsk'e sözleşme fesih bedeli olarak 6.000.000.-EUR 6 (Altı) taksit halinde ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Oleksandr Zubkov ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2024/2025 Futbol sezonu ikinci yarısında 725.000.-EUR, sonraki sezonların her birinde 1.450.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,4'ü oranında ödeme yapılacaktır."