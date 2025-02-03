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Tiyatrocu Ümit Denizer yaşamını yitirdi

Tiyatrocu Ümit Denizer yaşamını yitirdi

Tiyatro oyuncusu, yönetmen Ümit Denizer 77 yaşında hayata veda etti.

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Tiyatro oyuncusu, eleştirmen, yazar, yönetmen Ümit Denizer 77 yaşında hayata veda etti.

Film-San Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Tiyatro sanatçısı oyuncu, yazar, eleştirmen Ümit Denizer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

ÜMİT DENİZER KİMDİR?

1948 yılında Ankara'da hayata gözlerini açan Ümit Denizer, babasının subay olması sebebiyle ilk ve orta öğrenimini çeşitli Anadolu illerinde yaptı. Yıldız Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Harita Mühendisliği bölümü mezunu olan isim, Üsküdar Halkevi’nde tiyatro çalıştı. Kardeşi Turgut Denizer ile birlikte Ayla ve Beklan Algan yönetimindeki LCC Tiyatro Okulu'nda tiyatro eğitimi aldı.


Ödüller:

Ferhat ile Şirin, 1973, İsmet Küntay Ödülü
Keloğlan, Tiyatro/76, 1976, Yılın Oyunu
Perdeci, 1992, Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Ödülü
Adalet, Sizsiniz (Sokrates, Galileo, Sacco, Vanzetti), 2012, Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü

Yazdığı bazı oyunlar;

Mutluluklar Ülkesi
Mor Gezegen
Leke/Çizgi/Benek/ Renk
Keloğlan
Aksak Timur ile Hoca Nasreddin
Avrupaya Avrupaya
Uçan Şemsiye
Keloğlan
Kitapları
Reklam Yazarı Olsa Ne Yazar
Yönetmen Tiyatronun Biçimi Yoktur
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