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Rusya'da patlama! Ölü ve yaralılar var...

Rusya'da patlama! Ölü ve yaralılar var...

Moskova'da çok katlı bir binada meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Ölenler arasında Donetsk Boks Federasyonu Başkanı Armen Sarkisyan ve bir güvenlik görevlisi bulunurken, patlayıcının asansöre yerleştirildiği ve olayın kasten öldürmeye teşebbüs olarak soruşturulduğu belirtildi. Sarkisyan’ın Ukrayna'da arananlar listesinde olduğu ifade ediliyor.

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Rusya'nın başkenti Moskova'da çok katlı binada meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rus haber ajansı TASS'a göre, Moskova'nın kuzeybatısında bulunan çok katlı binada patlama meydana geldi.

Patlamada toplam 2 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

Ölenlerin arasında binadaki bir güvenlik görevlisi ile Donbas'ta gönüllü taburun kurucusu ve Donetsk Boks Federasyonu Başkanı Armen Sarkisyan da bulunuyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, patlayıcı maddenin binadaki asansöre yerleştirildiği ve kasten öldürmeye teşebbüs olarak değerlendirildiği belirtildi.

Sarkisyan'ın Ukrayna'da aranan şahıslar listesinde bulunduğu ifade ediliyor.

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