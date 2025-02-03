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Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı! Satın alma opsiyonuyla...

Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı! Satın alma opsiyonuyla...

Galatasaray, Nicolo Zaniolo’nun Fiorentina'ya kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı. 2024-2025 sezonu sonuna kadar sürecek kiralık anlaşması çerçevesinde Fiorentina, Galatasaray'a 3.2 milyon euro geçici transfer bedeli ödeyecek ve zorunlu satın alma opsiyonu 15.5 milyon euro olacak.

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Galatasaray Nicolo Zaniolo'nun kiralık olarak Fiorentina'ya transfer olduğunu açıkladı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama

"Profesyonel futbolcumuz Nicolo Zaniolo’nun, Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. ile olan geçici Transfer sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş ve futbolcunun, 2024-2025 sezonu sonuna kadar şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla ACF Fiorentina S.r.l. kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Bu anlaşmaya göre:

•⁠ ⁠ACF Fiorentina S.r.l., kulübümüze 2024-2025 sezonu kalan süresi için 3.200.000 EUR tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir.
•⁠ ⁠Futbolcunun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyon bedeli 15.500.000 EUR’dur.
•⁠ ⁠Satın alma yükümlülüğünün gerçekleşmesi durumunda, ACF Fiorentina S.r.l. kulübü maksimum 2.000.000 EUR tutarında şarta bağlı ek bonus ödeyecektir."

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