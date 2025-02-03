Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı! Satın alma opsiyonuyla...

Galatasaray, Nicolo Zaniolo’nun Fiorentina'ya kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı. 2024-2025 sezonu sonuna kadar sürecek kiralık anlaşması çerçevesinde Fiorentina, Galatasaray'a 3.2 milyon euro geçici transfer bedeli ödeyecek ve zorunlu satın alma opsiyonu 15.5 milyon euro olacak.

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Galatasaray Nicolo Zaniolo'nun kiralık olarak Fiorentina'ya transfer olduğunu açıkladı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;

"Profesyonel futbolcumuz Nicolo Zaniolo’nun, Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. ile olan geçici Transfer sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş ve futbolcunun, 2024-2025 sezonu sonuna kadar şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla ACF Fiorentina S.r.l. kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Bu anlaşmaya göre:

•⁠ ⁠ACF Fiorentina S.r.l., kulübümüze 2024-2025 sezonu kalan süresi için 3.200.000 EUR tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir.

•⁠ ⁠Futbolcunun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyon bedeli 15.500.000 EUR’dur.

•⁠ ⁠Satın alma yükümlülüğünün gerçekleşmesi durumunda, ACF Fiorentina S.r.l. kulübü maksimum 2.000.000 EUR tutarında şarta bağlı ek bonus ödeyecektir."