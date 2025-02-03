Türkiye ve Macaristan'dan savunma sanayisi alanında işbirliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İnsansız hava ve kara sistemleri, simülasyon ve eğitim teknolojileri, test ve inovasyon merkezleri gibi stratejik alanlarda yeni ortaklıklar kurmak için ilk adımları attık." dedi.

Abone ol

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Macaristan'la savunma sanayisi alanında çalışma grubu kurulduğunu belirterek, "İnsansız hava ve kara sistemleri, simülasyon ve eğitim teknolojileri, test ve inovasyon merkezleri gibi stratejik alanlarda yeni ortaklıklar kurmak için ilk adımları attık." dedi.

Türkiye-Macaristan Savunma İnovasyon Çalışma Grubu Bakanlar 1. Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda gerçekleştirildi.

Burada konuşan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ortaya koyduğu güçlü iradeyle savunma sanayisini ve inovasyonu iki ülke arasında öncelikli işbirliği alanları olarak belirlediklerini söyledi.

Bakanlar düzeyinde bugün yapılan ilk toplantıda Türkiye-Macaristan Savunma İnovasyon Çalışma Grubu'nu kurduklarına işaret eden Kacır, iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edecek yeni işbirliklerinin tohumlarını attıklarını bildirdi.

Kacır, Macaristan'ın, Türkiye için kıymetli bir dost, önemli bir ticaret ve yatırım ortağı olduğunu aktararak, "Macaristan'la 2002'de 524 milyon dolar olan ticaret hacmimizi, 22 yılda yaklaşık 8 kat artırarak 4,4 milyar doların üzerine çıkarmamız ortak anlayışın önemli bir sonucu olmuştur." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin "geliştirilmiş stratejik ortaklık" düzeyine yükseltilmesinin, işbirliğinin daha da ileri taşınmasına zemin hazırladığını belirten Kacır, ortak hedeflere ulaşmak için önemli adımları kararlılıkla hayata geçirdiklerini söyledi.

Kacır, Türkiye ve Macaristan olarak ortak geleceği bilgi, teknoloji ve yenilik üzerine inşa etme arzusunda olduklarına işaret ederek, "Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'nda, 2025 yılını 'Türkiye-Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı' olarak kutlama kararı aldık. Önümüzdeki günlerde Macaristan'a gerçekleştireceğim ziyaretle, Türkiye-Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı'nın açılışını gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Konsey toplantısının iki ülke açısından stratejik çıktılarından birinin, "Savunma Teknolojileri Alanında AR-GE ve İnovasyon İşbirliği Mutabakatı" olduğuna dikkati çeken Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan güçlü siyasi irade ve istikrarlı devlet politikaları, milli ve özgün ürünleri önceleyen uzun dönemli AR-GE, yatırım ve tedarik planlamaları, Türk savunma sanayisini küresel ölçekte devler ligine taşıdı. Ürün, sistem ve alt sistem bazlı yerlileşme çalışmalarımız neticesinde, yerlilik oranımızı 22 yılda yüzde 20'den yüzde 80'lerin üzerine çıkardık. 2002'de sadece 62 savunma projesi yürütülürken, bu sayı 1000'in üzerine çıktı. Türkiye'nin savunma sanayisi ürünleri, tüm dünyada savaş paradigmalarını baştan şekillendiren ve jeopolitik dengeleri değiştiren kritik güç unsuru olarak ifade ediliyor."

"YENI ORTAKLIKLAR KURMAK İÇİN İLK ADIMLARI ATTIK"

Kacır, savunma sanayisi ekosistemindeki yüksek işbirliği ve uluslararası standartlardaki üretim kabiliyetinin, yalnızca Türkiye'nin değil, dost ve müttefik ülkelerin de savunma ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirilmesine olanak tanıdığını söyledi.

Türkiye'nin sunduğu kabiliyet avantajlı savunma ürünleri sayesinde sektörün geçen yıl 7,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini bildiren Kacır, bu rakamın yeni bir rekoru ifade ettiğini söyledi.

Kacır, savunma sanayisi işbirliklerinde kazan-kazan yaklaşımına dayalı ortaklıkların tüm taraflar için faydalı olduğunu aktardı.

İşbirliği yaklaşımının Macar ortakları nezdinde de karşılık bulmasından memnuniyet duyduklarını belirten Kacır, çalışma grubu toplantısı sonrası varılan mutabakata ilişkin şu bilgileri verdi:

"İnsansız hava ve kara sistemleri, simülasyon ve eğitim teknolojileri, test ve inovasyon merkezleri gibi stratejik alanlarda yeni ortaklıklar kurmak için ilk adımları attık. NATO Yüksek Görünürlük Projeleri ve DIANA Programı kapsamında birlikte çalışmak için ekosistemlerimizi birbirimize tanıttık. Çalışma grubunun uygulama esaslarını ve yol haritasını belirledik. Savunma sanayilerimizdeki pek çok kurum ve kuruluşun özellikle de özel sektörün katılımları ve katkılarıyla bu çalışmalar dinamik olarak devam edecek, somut işbirlikleri de meyvelerini vermeyi sürdürecek."

İlerleyen süreçte çalışma grubunun çabalarıyla iki ülkenin çok boyutlu ilişkilerinin daha da kuvvetlendirileceğini aktaran Kacır, şunları kaydetti:

"Çalışma grubu üyelerimizin askeri ve sivil çift kullanım teknolojileri başta olmak üzere, savunma teknolojileri ve inovasyon alanlarında somut işbirliğine yönelik önümüzdeki dönemde atacağı adımlar, iki ülke adına çok önemli katma değer sağlayacaktır. Macar muhataplarımıza mesajımız, gelin, sadece kısa ve orta vadeli hedeflerle yetinmeyelim, uzun vadeli projeler geliştirerek yalnızca iki ülkeyle sınırlı kalmayan, dost ve müttefik diğer ülkeleri de kapsayan güçlü işbirlikleri inşa edelim."

"TÜRKİYE, SAVUNMA SANAYİSİNİN ÖNDE GELEN ÜLKELERİNDEN BİRİ"

Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky de iki ülkenin, savunma sanayisi de dahil olmak üzere birçok alanda önemli işbirlikleri kurduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk ordusu NATO'daki ikinci büyük güç. Macaristan, NATO aracılığıyla ve doğrudan Türkiye ile ittifak kurmaktan gurur duymaktadır. Macaristan, bu anlaşma ve savunma sanayisi alanına uzanan stratejik işbirliğinden kazanımlar elde etmiştir. Çünkü Türkiye'nin inovasyonu ve savunma sanayisi dünyadaki önde gelen güçlerden biridir."