Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel yöneticiler şehirleri depreme hazırlamalı

Kabine sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel yöneticilere seslenerek, yerel yöneticilerin siyasi ikbal peşinde koşmak yerine kentsel dönüşüm projeleri ile yönettikleri şehirleri depreme hazırlaması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Yaklaşık 2 saat süren kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli değerlendirmelerde bulundu. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel yöneticilere seslendi. Yerel yöneticilerin de artık deprem konusuna hak ettiği önemi vermesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan devamında, "Yerel yöneticilerin, siyasi ikbal peşinde koşmak yerine kentsel dönüşüm projeleri ile yönettikleri şehirleri depreme hazırlaması gerektiğini ifade etmek istiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"DEPREMZEDELERİN DURUMU VE İHTİYAÇLARI HER ZAMAN BİZİM GÜNDEMİMİZİN İLK SIRASINDA YER ALDI"

Asrın felaketinin ikinci yıldönümünü geride bırakacağız. İlk günden beri her kabine toplantımızda deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Başkalarının gündemi ne olursa olsun, depremzedelerimizin durumu ve ihtiyaçları her zaman bizim gündemimizin ilk sırasında yer aldı. Her fırsatta deprem bölgesini ziyaret ederek depremzede kardeşlerimiz de kucaklaştık, dertleştik. 'Hükümet bu enkazın altında kalır' ifadesiyle nasıl bir ruh halinde olduklarını gösteren kifayetsiz muhterislere cevabımızı daha çok konut ve iş yeri teslim ederek verdik.