Şara'nın ziyareti öncesi teröristbaşı Abdi'den skandal talep!

PKK/YPG terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi, Suriye geçiş hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara'nın Türkiye ziyareti öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Abdi, Şara'ya Kuzey Suriye ile ilgili skandal bir talepte bulundu.

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Suriye Milli Ordusu (SMO), HTŞ ve beraberindeki silahlı gruplar tarafından Beşşar Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte tasfiye olma sürecine giren terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşı Mazlum Abdi'den Türkiye ve yeni Suriye hükümetiyle ilgili peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

TARİHİ ZİYARET ÖNCESİ ŞARA'DAN TALEBİNİ AÇIKLADI

Suriye'deki geçiş hükümetinin Cumhurbaşkanı olan Ahmed eş-Şara'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Ankara'ya yapacağı ziyaret öncesi Associated Press'e (AP) konuşan elebaşı Abdi, Şara'ya dikkat çeken mesajlar verdi.

Şam'dan ve Şara'dan ne talep ettiklerini açıklayan Abdi, "Tüm Suriyeliler gibi biz de ülkenin bütünlüğünü savunuyoruz. Merkezi olmayan bir devlet istiyoruz, özerklik değil" dedi.

'KUZEY SURİYE HALKININ YEREL İŞLERİNİ YÖNETMEK İSTİYORUZ'

"Kuzeydoğu Suriye halkının merkezi olmayan bir devlette yerel işlerini yönetmek istediğini" söyleyen Abdi, "Suriye Irak değildir ve Irak Suriye değildir. Kuzeydoğu Suriye (Irak'ın) Kürdistanı değildir" ifadelerini kullandı.

PKK'nın uzantısı olmadıklarını söyleyen PKK/YPG elebaşı Abdi, "Hiçbir şekilde PKK ile ilişkili değiliz. PKK ile Türkiye devleti arasındaki savaşın bir parçası değiliz. Bu bizim meselemiz değil. Sadece bu bölgelere saldırılara bir gerekçe yaratmaktır" dedi.