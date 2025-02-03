BIST 9.774
DOLAR 35,96
EURO 37,01
ALTIN 3.261,13
HABER /  GÜNCEL

Medya mensuplarına depremin ardından yapılan çalışmalar anlatıldı

Medya mensuplarına depremin ardından yapılan çalışmalar anlatıldı

İletişim Başkanlığı, ulusal ve uluslararası 100 basın mensubunu 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılı nedeniyle Adıyaman'a getirdi.

Abone ol

Almanya, Irak, İtalya, Azerbaycan, Bulgaristan'ın aralarında bulunduğu 11 ülkeden 50'si yabancı 100 basın mensubuna, İndere seyir terasında, depremin ardından kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Vali Osman Varol, toplantıda yaptığı konuşmada, depremlerde kentin büyük yıkıma uğradığını belirterek, yeniden inşa çalışmalarını anlattı.

Basın mensupları daha sonra İndere ve Örenli kalıcı konutları, rezerv alanı, ticaret merkezi, Ulucami ve Mor Petrus ile Mor Pavlus Kilisesi'nde incelemelerde bulundu.

Basın mensuplarından Nasuhi Güngör, deprem bölgesinde yapılanları anlatmanın, toplumsal moral, aidiyet ve dayanışma açısından önemini vurguladı.

Deprem bölgelerinde sivil toplum kuruluşlarının dayanışmasına dikkati çeken Güngör, "O günleri atlatmamıza onlar da vesile oldular. Şimdi de devlet ve ilgili bakanlıklar çok büyük bir inşaat faaliyetine girmişler, bütün dileğimiz bir an önce tamamlanması." diye konuştu.

Güngör, "Bu işlerin tamamlanması için devletin elinin üzerinde olması önemli. Bizim de her yaptığımız işi sahici ve denetime açık yapmamız önemli." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Rize'de okul bahçesine çökme: Eğitime ara verildi
Rize'de okul bahçesine çökme: Eğitime ara verildi
Şara'nın ziyareti öncesi teröristbaşı Abdi'den skandal talep!
Şara'nın ziyareti öncesi teröristbaşı Abdi'den skandal talep!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel yöneticiler şehirleri depreme hazırlamalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel yöneticiler şehirleri depreme hazırlamalı
Gaziantep FK - Galatasaray / Canlı
Gaziantep FK - Galatasaray / Canlı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Acımız da öfkemiz de çok büyük
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Acımız da öfkemiz de çok büyük
Altının kilogram fiyatı 3 milyon 242 bin liraya yükseldi
Altının kilogram fiyatı 3 milyon 242 bin liraya yükseldi
Deprem bölgesinde 6 Şubat'ta okullar tatil edildi
Deprem bölgesinde 6 Şubat'ta okullar tatil edildi
Allan Saint-Maximin'in Napoli'ye transferi iptal oldu
Allan Saint-Maximin'in Napoli'ye transferi iptal oldu
Gezi Parkı soruşturması: RTÜK'ten kayıtlar talep edildi
Gezi Parkı soruşturması: RTÜK'ten kayıtlar talep edildi
Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı! Satın alma opsiyonuyla...
Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı! Satın alma opsiyonuyla...
Kosova'da OHAL ilan edildi! Sebebi...
Kosova'da OHAL ilan edildi! Sebebi...
17 yaşındaki genç kız, köpek balığı saldırısında öldü
17 yaşındaki genç kız, köpek balığı saldırısında öldü