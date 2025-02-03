Galatasaray, Gaziantep deplasmanından 3 puan çıkardı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'nü Ahmed Kutucu'nun golü ile 1-0 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK, sahasında Galatasaray'ı konuk etti.

Gaziantep Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazandı. Sarı-kırmızılı ekibe, galibiyeti getiren golü 5. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 57'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Gaziantep FK ise 26 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Gaziantep FK ise sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.

Gaziantep FK 0 - 1 Galatasaray

90'Karşılaşmanın son düdüğü çaldı. Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

90'Karşılaşmanın sonuna 7 dakika ilave edildi.

78'Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşu sonrası Gaziantep FK, hızlı atak geliştirdi. Sorescu, orta sahadan aldığı topla Galatasaray ceza sahasına kadar girdi ve vuruşunu yaptı. Muslera, soluna uzanarak topu kornere çeldi.

68'Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Burak, topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Ceza sahası yayı üstüne düşen topu Ahmed Kutucu, kaleye yönlendirdi. Savunmadan seken top altı pas üstündeki Davinson'un önünde kaldı. Kolombiyalı savunmacının vuruşunda kaleci Burak, gole izin vermedi.

59'Sallai'nin ara pasında sol kanattan ceza sahasına sokulan Osimhen, topu içeri çevirdi. Boş pozisyondaki Ahmed Kutucu, yakın mesafeden vuruşunu yaptı ancak kaleci Burak, gole izin vermedi.

52'Sol çaprazda topla buluşan Osimhen, dar açıdan kalecinin kapattığı köşeye sert bir vuruş yaptı ama Burak gole izin vermedi.

46'Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'Galatasaray, sağ taraftan korner kullandı. İyi yükselen Kaan Ayhan, muhteşem bir kafa vuruşu yaptı ama kaleci Burak, harika bir kurtarışla topu kaleden uzaklaştırdı.

42'Karşılaşma bir hayli sert geçiyor. Fauller sebebiyle oyunda tempo çok düşük.

24'Sağ kanattan Gaziantep FK, çok etkili geldi. İçeri çevrilen topta Muslera'dan seken top Davinson'a çarptı. Gaziantepli oyuncular, pozisyonda topun Davinson'un elinden sektiğini iddia ederek penaltı bekledi ancak pozisyonda devam kararı çıktı.

17'Gaziantep, savunmanın arkasına sarkan Sorescu'yu kaçırmak istedi ama kalesinden çıkan Muslera, tehlikeyi önledi. Ardından Muslera'nın uzaklaştırmak istediği top Kozlowski'nin önünde kaldı. Kozlowski'nin vuruşu üstten auta gitti.

12'Sağ çaprazdan ceza sahasına hareketlenen Sorescu, ceza sahasına girerken Abdülkerim'in müdahalesiyle yerde kaldı. Gaziantep FK oyuncuları, hakem Kadir Sağlam'a döndü ama karar devam.

5'GOL! Galatasaray, Ahmed Kutucu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Mertens, kornerde topu ceza sahası yayı üstündeki Ahmed Kutucu'ya çıkardı. Ahmed Kutucu, gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Gaziantep FK - Galatasaray ilk 11'ler

Gaziantep FK: Burak, Arda, Viana, Mandouki, Sorescu, Kozlowski, Ndiaye, Mustafa, Lungoyi, Maxim, Okereke

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Sallai, Torreira, Sara, Jelert, Mertens, Osimhen, Ahmed