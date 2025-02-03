BIST 9.774
DOLAR 35,98
EURO 37,04
ALTIN 3.264,63
HABER /  DÜNYA

İsrail ordusunun incelemesi, "Demir Kubbe"nin 7 Ekim 2023'te çöktüğünü ortaya koydu

İsrail ordusunun incelemesi, "Demir Kubbe"nin 7 Ekim 2023'te çöktüğünü ortaya koydu

İsrail ordusunun incelemeleri, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e yönelik başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısında, İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin çöktüğünü gözler önüne serdi.

Abone ol

Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail'in kısa ve orta menzilli roketlere karşı başarısıyla övündüğü Demir Kubbe'nin 7 Ekim'de başarısız olduğu İsrail ordusunun raporlarına yansıdı.

İsrail Genelkurmay Başkanlığı'na sunulan incelemeler, 7 Ekim saldırısında Demir Kubbe'de ciddi arızalar yaşandığını ve İzzettin el-Kassam Tugayları'nın Demir Kubbe'yi atlatmayı başardığını gösterdi.

Gazze'den İsrail yerleşimlerine 7 Ekim'de sadece ilk 20 dakikada 1400 roket atıldığı ve mühimmatların bunlara karşı koymak için fırlatılması nedeniyle bataryaların boşaldığı bildirildi. Bu sebeple Demir Kubbe'nin ilk 4 saat içerisinde Gazze'den fırlatılan 3 bin 700 roketin yarısını durduramadığı aktarıldı.

İzzettin el-Kassam Tugayları'nın İsrail üslerine ve yerleşimlerine yaptığı sızmalardan dolayı bataryaların tekrar doldurulamadığı kaydedilirken bataryalardan birine mühimmat sevk eden bir subay ve 2 askerin saldırılarda öldürüldüğü bir vaka örnek olarak sunuldu.

Roketlerin önlenmesindeki başarısızlığa rağmen erken uyarı sistemleri ve korunaklı alanlar sayesinde "felaketin önlendiği" aktarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır'da başıboş köpek 3 kişiye saldırdı
Diyarbakır'da başıboş köpek 3 kişiye saldırdı
Medya mensuplarına depremin ardından yapılan çalışmalar anlatıldı
Medya mensuplarına depremin ardından yapılan çalışmalar anlatıldı
Rize'de okul bahçesine çökme: Eğitime ara verildi
Rize'de okul bahçesine çökme: Eğitime ara verildi
Şara'nın ziyareti öncesi teröristbaşı Abdi'den skandal talep!
Şara'nın ziyareti öncesi teröristbaşı Abdi'den skandal talep!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel yöneticiler şehirleri depreme hazırlamalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel yöneticiler şehirleri depreme hazırlamalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Acımız da öfkemiz de çok büyük
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Acımız da öfkemiz de çok büyük
Altının kilogram fiyatı 3 milyon 242 bin liraya yükseldi
Altının kilogram fiyatı 3 milyon 242 bin liraya yükseldi
Deprem bölgesinde 6 Şubat'ta okullar tatil edildi
Deprem bölgesinde 6 Şubat'ta okullar tatil edildi
Allan Saint-Maximin'in Napoli'ye transferi iptal oldu
Allan Saint-Maximin'in Napoli'ye transferi iptal oldu
Gezi Parkı soruşturması: RTÜK'ten kayıtlar talep edildi
Gezi Parkı soruşturması: RTÜK'ten kayıtlar talep edildi
Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı! Satın alma opsiyonuyla...
Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı! Satın alma opsiyonuyla...
Kosova'da OHAL ilan edildi! Sebebi...
Kosova'da OHAL ilan edildi! Sebebi...