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Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de 'dalya' dedi

Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de 'dalya' dedi

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK karşısında görev alarak Süper Lig'de 100. maçına çıktı.

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Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı.

Bu müsabakanın sarı-kırmızlı futbolcu Barış Alper Yılmaz için ayrı bir önemi oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep mücadelesinin ikinci yarısında Barış Alper Yılmaz'a görev verdi. 24 yaşındaki futbolcu böylelikle Süper Lig'de 'dalya' dedi.

GALATASARAY'DAKİ 4. SEZONU

Galatasaray'da 4. sezonunu geçiren Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de oynadığı 99 müsabakada 20 gol sevinci yaşadı.

Kariyerinin en golcü sezonunu geçiren milli futbolcu, bu gollerin 10'unu ise bu sezon kaydetti.

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da toplamda da 139 resmi karşılaşmada görev aldı.

3 KUPA KAZANDI

9 Temmuz 2021 yılında 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nden transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılarda başarılı performans sergilerken, milli takımın da önemli oyuncularından oldu.

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray ile Süper Lig'de 2 şampiyonluk yaşarken, 1 kez de TFF Süper Kupa'yı kazandı.

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