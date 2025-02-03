BIST 9.774
DOLAR 35,98
EURO 37,07
ALTIN 3.261,79
HABER /  SPOR

Galatasaray'da 4 isim, Adana Demirspor maçında yok!

Galatasaray'da 4 isim, Adana Demirspor maçında yok!

Galatasaray’ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta Torreira, Barış Alper Yılmaz, Muslera ve Abdülkerim Bardakcı sarı kart gördü. Bu oyuncular, kart cezaları nedeniyle 23. haftadaki Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'ya konuk oldu.

Sarı kırmızılılarda maça ilk 11'de başlayan Lucas Torreira 36. dakikada sarı kart gördü. İkinci yarı Jelert'in yerine oyuna giren Barış Alper Yılmaz ise 80. dakikada sarı kart gördü. Muslera ise 82, Abdülkerim Bardakcı ise 90+5'te sarı kart gördü.

Torreira, Barış Alper Yılmaz, Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, 23. haftada oynanacak Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump güvenlik için paradan vazgeçti
Trump güvenlik için paradan vazgeçti
Ege Deniz bir kez daha sallandı!
Ege Deniz bir kez daha sallandı!
Galatasaray, Gaziantep deplasmanından 3 puan çıkardı
Galatasaray, Gaziantep deplasmanından 3 puan çıkardı
Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de 'dalya' dedi
Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de 'dalya' dedi
İsrail ordusunun incelemesi, "Demir Kubbe"nin 7 Ekim 2023'te çöktüğünü ortaya koydu
İsrail ordusunun incelemesi, "Demir Kubbe"nin 7 Ekim 2023'te çöktüğünü ortaya koydu
Diyarbakır'da başıboş köpek 3 kişiye saldırdı
Diyarbakır'da başıboş köpek 3 kişiye saldırdı
Medya mensuplarına depremin ardından yapılan çalışmalar anlatıldı
Medya mensuplarına depremin ardından yapılan çalışmalar anlatıldı
Rize'de okul bahçesine çökme: Eğitime ara verildi
Rize'de okul bahçesine çökme: Eğitime ara verildi
Şara'nın ziyareti öncesi teröristbaşı Abdi'den skandal talep!
Şara'nın ziyareti öncesi teröristbaşı Abdi'den skandal talep!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel yöneticiler şehirleri depreme hazırlamalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel yöneticiler şehirleri depreme hazırlamalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Acımız da öfkemiz de çok büyük
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Acımız da öfkemiz de çok büyük
Altının kilogram fiyatı 3 milyon 242 bin liraya yükseldi
Altının kilogram fiyatı 3 milyon 242 bin liraya yükseldi