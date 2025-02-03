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Trump güvenlik için paradan vazgeçti

Trump güvenlik için paradan vazgeçti

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'nın sınır güvenliğini artırması karşılığında, bu ülkeye getirilen yüzde 25'lik gümrük vergisini 1 ay durdurduğunu açıkladı.

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ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta uygulamaya sokulan Meksika'ya gümrük vergisine ilişkin Truth Social adlı sosyal paylaşım platformundan bir açıklama yaptı.

Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile bugün yaptığı telefon görüşmesinin çok iyi geçtiğini ve karşılıklı olarak sınır güvenliği konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

SINIRA 10 BİN ASKER

Trump, açıklamasında, "Az önce Devlet Başkanı Sheinbaum ile çok dostane bir görüşme gerçekleştirdik. (Sheinbaum) Meksika ile Amerika Birleşik Devletleri'ni ayıran sınıra derhal 10 bin asker göndermeyi kabul etti. Ayrıca müzakerelerde bulunacağımız bir aylık süre için öngörülen gümrük vergilerini derhal durdurma konusunda anlaştık." ifadesini kullandı.

Söz konusu adımla birlikte ABD'ye fentanil ve düzensiz göçmenlerin geçişinin önleneceğini kaydeden Trump, Meksika ile yapılacak ticari müzakereleri de sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum ise konuyla ilgili X hesabından yaptığı paylaşımda, sınıra 10 bin asker göndereceğini ve ABD'nin uygulayacağını duyurduğu gümrük vergisinin 1 aylığına durdurulduğunu ifade etti.

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