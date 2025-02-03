Ahmed Kutucu: Çok mutluyum

Gaziantep FK maçında attığı gole değinen Ahmed Kutucu, "Dries Ağabey ile bu duran topu kornerde çalıştık. Ben verme dedim ama yine de pası verdi. Gol sevincimde belliydi, çok heyecanlıydım" dedi.

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Süper Lig'in 22. haftasında Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray deplasmanda Selçuk İnan'ın ekibi Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 5. dakikada yeni transfer Ahmed Kutucu kaydetti.

Galibiyet golünü atan ve sarı-kırmızı takımla ilk kez ağları sarsan Ahmed Kutucu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Maçı değerlendiren Kutucu, şu ifadeleri kullandı:

Çok mutluyum. Bu benim çocukluk aşkım. İyi mücadele ettik. Zor bir rakipti. Kazandık. İnşallah böyle devam ederiz ve şampiyon oluruz. Takımda çok büyük oyuncular var, onlardan antrenmanda bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Onlarla sahada olmak gurur verici.

"BU DURAN TOPU ÇALIŞTIK"

Attığı gole değinen Kutucu, şöyle konuştu:

Dries Ağabey ile bu duran topu kornerde çalıştık. Ben verme dedim ama yine de pası verdi. Gol sevincimde belliydi, çok heyecanlıydım.