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Melisa Sözen, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan ifade verdi

Melisa Sözen, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan ifade verdi

Oyuncu Melisa Sözen, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadesini verdi. Sözen, Fransa'da 2016'da oynadığı dizide terör örgütü YPG'nin üniformasını giydiğini bilmediğini savundu.

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Oyuncu Melisa Sözen'in "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Sözen hakkında, Fransa'da 2016'da oynadığı bir dizide terör örgütü YPG'nin sözde üniformasını giymesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatı üzerine emniyet güçleri, yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan Sözen'in "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan ifadesini aldı.

İfadesinde, giydiği kıyafetin terör örgütünü simgelediğini bilmediğini iddia eden Sözen'in, ajan rolünde oynadığı dizinin Türkiye'de yayınlanmadığını, vatanını seven biri olduğunu söylediği öğrenildi.

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