MGK Genel Sekreterliğine Okay Memiş atandı

Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, Mersin Valiliğine Atilla Toros, AFAD Başkanlığına Ali Hamza Pehlivan, MGK Genel Sekreterliğine ise Okay Memiş atandı.Abone ol
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre; Mersin Valiliğine Göç İdaresi başkanı Atilla Toros, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) Ali Hamza Pehlivan, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Okay Memiş atandı.
Göç İdaresi Başkanlığına da Hüseyin Kök atandı.
Moğolistan Büyükelçiliğine, Protokol Genel Müdürü Yardımcısı Başak Genç Yüksel atandı. Özbekistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ufuk Ulutaş atandı.
İŞTE ATAMA KARARLARI...