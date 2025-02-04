Kritik atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! AFAD, Göç İdaresi Başkanlığı...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Mersin Valiliği ve Göç İdaresi Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, AFAD Başkanlığına Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan atandı. Pehlivan'dan boşalan göreve, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros'un ataması yapıldı.
Göç İdaresi Başkanlığına ise aynı kurumun başkan yardımcısı Hüseyin Kök atandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Muhammed Gülyurt getirildi.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Asım Hocaoğlu görevden alındı.
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yer alan atama kararına göre, MGK Genel Sekreterliği görevine Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Memiş getirildi.