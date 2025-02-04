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Bruce Willis'ten üzen haber! Kızı onun için "Her an bitkisel hayata girebilir" dedi

Bruce Willis'ten üzen haber! Kızı onun için "Her an bitkisel hayata girebilir" dedi

Bruce Willis, afazi ve demans teşhisiyle zor bir dönemden geçiyor. Kızı Talullah Willis, babasının durumu hakkında “O, bildiğimiz Bruce değil” diyerek gündeme geldi.

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Bruce Willis son dönemdeki sağlık sorunlarıyla gündemde. Ünlü aktör, afazi (söz yitimi) hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakmak zorunda kaldı ve ardından demans teşhisi kondu. 69 yaşındaki Bruce Willis, gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başladı.

Talullah Willis, son olarak babasının durumu hakkında söyledikleriyle gündeme geldi.

Bruce Willis’in kızı Talullah Willis, babasının sağlık durumu hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Talullah, babasının artık okuyamadığını ve konuşamadığını belirterek, “Her an bitkisel hayata girebilir. Zor olsa da onun artık son evrede olduğunu kabullendik. O, bildiğimiz Bruce değil” dedi.

Eşinden duygusal sözler

Bruce Willis’in eşi Emma Heming, geçtiğimiz ay çiftin 17. evlilik yıldönümünü kutladıktan sonra sosyal medya üzerinden duygusal bir paylaşımda bulunmuştu.

Emma, "17 yılımız… Yıl dönümleri eskiden heyecan verirdi ama şimdi içimde karmaşık duygular bırakıyor. Kalbimde bir burukluk, karnımda bir boşluk hissediyorum. Kendime ‘Neden o? Neden biz?’ diye sormak ve öfke ile kederi hissetmek için 30 dakika ayırıyorum" diyerek, Bruce Willis’in hastalığının getirdiği duygusal yükü paylaşmıştı.

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