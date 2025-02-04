BIST 9.774
DOLAR 36,01
EURO 37,04
ALTIN 3.264,59
HABER /  GÜNCEL

Bakanlık harekete geçmişti! Turabi'nin tepki çeken şarkısı için karar verildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakanlık harekete geçmişti! Turabi'nin tepki çeken şarkısı için karar verildi

 Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, bir yarışma programıyla tanınan Turabi'nin sosyal medyada tepki çeken şarkısına erişim engeli getirdi.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turabi'nin kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle harekete geçti.

Bakanlık, milyonlarca kişi tarafından sıklıkla kullanılan internet sitelerinde yayımlanan bu içeriklerin toplumun genel yapısını bozabileceği, kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçeleriyle, videonun yayından kaldırılması için erişim engeli talebinde bulundu.

Başvuruyu değerlendiren Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirilmesi kararı verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Yeni rakam ortaya çıktı
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Yeni rakam ortaya çıktı
ABD Başkanı Trump'tan Gazze'deki ateşkes sürecine ilişkin açıklama
ABD Başkanı Trump'tan Gazze'deki ateşkes sürecine ilişkin açıklama
Kritik atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! AFAD, Göç İdaresi Başkanlığı...
Kritik atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! AFAD, Göç İdaresi Başkanlığı...
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
560 sözleşmeli personel alınacak! Başvuru yapacaklar dikkat
560 sözleşmeli personel alınacak! Başvuru yapacaklar dikkat
Ege Denizi'nde yeni bir deprem daha!
Ege Denizi'nde yeni bir deprem daha!
MGK Genel Sekreterliğine Okay Memiş atandı
MGK Genel Sekreterliğine Okay Memiş atandı
Melisa Sözen, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan ifade verdi
Melisa Sözen, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan ifade verdi
İklim değişikliği Grönland Buz Tabakası üzerindeki çatlakları hızlandırıyor
İklim değişikliği Grönland Buz Tabakası üzerindeki çatlakları hızlandırıyor
Galatasaray, Batshuayi ile yollarını ayırdı
Galatasaray, Batshuayi ile yollarını ayırdı
Trump, varlık fonu kurulmasına dair kararname imzaladı
Trump, varlık fonu kurulmasına dair kararname imzaladı
Diyarbakır Barosu'ndan Nevzat Bahtiyar’ın cezasına itiraz
Diyarbakır Barosu'ndan Nevzat Bahtiyar’ın cezasına itiraz