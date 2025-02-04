BIST 9.816
DOLAR 36,00
EURO 37,16
ALTIN 3.256,37
HABER /  EKONOMİ

Akaryakıtta tabela değişiyor! Bu gece zam geliyor, güncel fiyatlar

Akaryakıtta tabela değişiyor! Bu gece zam geliyor, güncel fiyatlar

Geçtiğimiz hafta motorine 89 kuruşluk indirimin yapılmıştı. Akaryakıt fiyatları yeni haftaya zam ile başladı. Bu kez LPG'de fiyat değişiyor.

Abone ol

Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak şekilde LPG fiyatlarında 1 liralık artışa gidilmesi bekleniyor. 

Sözcü'de yer alan habere göre yapılacak artışla birlikte İstanbul'da otogazın litre fiyatının 27.5 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor. 

Motorin ve benzinde zam var mı?

Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmanın ardından ilerleyen günlerde motorin ve benzin fiyatlarında da artışa gidilmesi bekleniyor. 

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 46.31 TL
Motorin litre fiyatı: 46.44 TL
LPG litre fiyatı: 26.49 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 46.16
Motorin litre fiyatı: 46.33 TL
LPG litre fiyatı: 25.89 TL

ÖNCEKİ HABERLER
5 bin 565 yerleşim yerine elektronik haberleşme hizmeti
5 bin 565 yerleşim yerine elektronik haberleşme hizmeti
Ege'de deprem fırtınası! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan iki korkunç ihtimali sıraladı
Ege'de deprem fırtınası! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan iki korkunç ihtimali sıraladı
Şara'dan Ankara ziyaret öncesinde önemli mesaj: Türkiye'ye söz verdik!
Şara'dan Ankara ziyaret öncesinde önemli mesaj: Türkiye'ye söz verdik!
Filistin'den uzaklaştırılan 15 Filistinli Türkiye tarafından kabul edilecek
Filistin'den uzaklaştırılan 15 Filistinli Türkiye tarafından kabul edilecek
MHP'den yangın denetim teklifi
MHP'den yangın denetim teklifi
Mansur Yavaş'tan iki itiraz! Özgür Özel'le görüştü, Abdulkadir Selvi yazdı
Mansur Yavaş'tan iki itiraz! Özgür Özel'le görüştü, Abdulkadir Selvi yazdı
Haiti'de kasabaya saldırı: Onlarca insan hayatını kaybetti
Haiti'de kasabaya saldırı: Onlarca insan hayatını kaybetti
Bruce Willis'ten üzen haber! Kızı onun için "Her an bitkisel hayata girebilir" dedi
Bruce Willis'ten üzen haber! Kızı onun için "Her an bitkisel hayata girebilir" dedi
Ticaret Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Ticaret Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Trump'tan Çin'e gözdağı: Anlaşma sağlanmazsa tarifeler artacak
Trump'tan Çin'e gözdağı: Anlaşma sağlanmazsa tarifeler artacak
Organize dolandırıcı suç örgütlerine yönelik "HÜCRE-8" operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı
Organize dolandırıcı suç örgütlerine yönelik "HÜCRE-8" operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı
Naci Görür o ilin adını verdi: Bu kadar yıkıcı fay hattı geçen başka şehrimiz yok
Naci Görür o ilin adını verdi: Bu kadar yıkıcı fay hattı geçen başka şehrimiz yok