Akaryakıtta tabela değişiyor! Bu gece zam geliyor, güncel fiyatlar

Geçtiğimiz hafta motorine 89 kuruşluk indirimin yapılmıştı. Akaryakıt fiyatları yeni haftaya zam ile başladı. Bu kez LPG'de fiyat değişiyor.Abone ol
Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak şekilde LPG fiyatlarında 1 liralık artışa gidilmesi bekleniyor.
Sözcü'de yer alan habere göre yapılacak artışla birlikte İstanbul'da otogazın litre fiyatının 27.5 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.
Motorin ve benzinde zam var mı?
Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmanın ardından ilerleyen günlerde motorin ve benzin fiyatlarında da artışa gidilmesi bekleniyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 46.31 TL
Motorin litre fiyatı: 46.44 TL
LPG litre fiyatı: 26.49 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 46.16
Motorin litre fiyatı: 46.33 TL
LPG litre fiyatı: 25.89 TL