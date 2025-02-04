BIST 9.820
DOLAR 36,01
EURO 37,19
ALTIN 3.254,82
HABER /  GÜNCEL

Elektronik ortamda yayımlanan taşıt ilanları için "yetki doğrulaması" uygulaması başladı

Elektronik ortamda yayımlanan taşıt ilanları için "yetki doğrulaması" uygulaması başladı

Ticaret Bakanlığınca taşıt ilanlarında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden "yetki doğrulaması" uygulaması bugün itibarıyla devreye alınırken, 1 Nisan'a kadar tanınan geçiş sürecinin ardından yetki belgesi bulunmayan oto galeri işletmelerince elektronik platformlara ilan girilemeyecek.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ikinci el otomotiv sektöründe kayıt dışı ticari faaliyetlerin önüne geçilmesi ile elektronik ortamda hizmet sunan ilan platformlarında kimliği belli olmayan üyelikler üzerinden yayımlanan gerçeğe aykırı, aldatıcı veya sahte taşıt ilanlarının ve spekülatif fiyat artışları ile tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edildiği aktarıldı.

Bu doğrultuda yapılan düzenlemelerle, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlere Bakanlıktan yetki belgesi alma zorunluluğu getirildiğine işaret edilen açıklamada, "Bakanlığımızca 2024 yılında 26 bin 627 işletmeye ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi düzenlenmiştir. Bakanlıkça bir yandan işletmelerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesini temin etmesini teşvik eden ve kolaylaştıran düzenlemeler hayata geçirilirken diğer yandan ikinci el otomotiv sektöründe kayıt dışı ticari faaliyetlerin engellenmesi amacıyla sektördeki ticari faaliyetler yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sahte taşıt ilanlarının önlenmesi ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi hedefiyle elektronik ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüğü getirildiği, bu kapsamda da EİDS'in kurulduğu hatırlatıldı.

- "Geçiş sürecinin sona ermesiyle yetki doğrulaması zorunlu hale gelecek"

Bu doğrultuda 1 Kasım 2023'ten itibaren taşıt ilanlarında kimlik doğrulaması yapıldığına, kimlik bilgilerini doğrulamayan kişilerin platformlar üzerinden ilan vermesinin önüne geçildiğine işaret edilen açıklamada, EİDS'nin ikinci aşaması olan yetki doğrulamasının bugün itibarıyla devreye alındığı, böylece platformlardaki taşıt ilanlarının sadece ilana konu taşıt sahibi, birinci ve ikinci derece kan hısımları veya eşi ile taşıt sahibince yetkilendirilen belgeli işletmelerce verilmesinin sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, taşıt sahiplerinin ilan verme konusunda oto galeri işletmelerini yetkilendirmesinin e-Devlet üzerinden gerçekleştirileceğine dikkat çekilerek, şunları kaydedildi:

"Taşıt ilanlarında yetki doğrulaması uygulaması bugün itibarıyla devreye alınmakla birlikte, 1 Nisan'a kadar bir geçiş süreci öngörülmüştür. Böylece, bu tarihe kadar yetki doğrulaması süreci tamamlanmadan da taşıt ilanı verilebilecekken geçiş sürecinin sona ermesiyle taşıt ilanlarında yetki doğrulaması zorunlu hale gelecektir. Dolayısıyla, 1 Nisan itibarıyla ilan platformlarında yetki doğrulaması yapılmadan taşıt ilanı verilemeyecek ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunmayan oto galeri işletmelerince ilan girişi yapılamayacaktır. Bakanlığımızca ilan platformlarına getirilen kimlik ve yetki doğrulaması yükümlülükleriyle sahte ve aldatıcı ilanların ve bu ilanların yol açtığı spekülatif fiyat artışlarının engellenmesi ile tüketici mağduriyetlerinin ve kayıt dışı galericilik faaliyetlerinin önlenmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu düzenleme sosyal medya dahil olmak üzere elektronik ortamda verilen ilanları da kapsamakta olup elektronik ortamda verilen tüm taşıt ilanları anılan yönetmelik hükümleri doğrultusunda titizlikle takip edilmektedir."

ÖNCEKİ HABERLER
Akaryakıtta tabela değişiyor! Bu gece zam geliyor, güncel fiyatlar
Akaryakıtta tabela değişiyor! Bu gece zam geliyor, güncel fiyatlar
5 bin 565 yerleşim yerine elektronik haberleşme hizmeti
5 bin 565 yerleşim yerine elektronik haberleşme hizmeti
Ege'de deprem fırtınası! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan iki korkunç ihtimali sıraladı
Ege'de deprem fırtınası! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan iki korkunç ihtimali sıraladı
Şara'dan Ankara ziyaret öncesinde önemli mesaj: Türkiye'ye söz verdik!
Şara'dan Ankara ziyaret öncesinde önemli mesaj: Türkiye'ye söz verdik!
Filistin'den uzaklaştırılan 15 Filistinli Türkiye tarafından kabul edilecek
Filistin'den uzaklaştırılan 15 Filistinli Türkiye tarafından kabul edilecek
MHP'den yangın denetim teklifi
MHP'den yangın denetim teklifi
Mansur Yavaş'tan iki itiraz! Özgür Özel'le görüştü, Abdulkadir Selvi yazdı
Mansur Yavaş'tan iki itiraz! Özgür Özel'le görüştü, Abdulkadir Selvi yazdı
Haiti'de kasabaya saldırı: Onlarca insan hayatını kaybetti
Haiti'de kasabaya saldırı: Onlarca insan hayatını kaybetti
Bruce Willis'ten üzen haber! Kızı onun için "Her an bitkisel hayata girebilir" dedi
Bruce Willis'ten üzen haber! Kızı onun için "Her an bitkisel hayata girebilir" dedi
Ticaret Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Ticaret Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Trump'tan Çin'e gözdağı: Anlaşma sağlanmazsa tarifeler artacak
Trump'tan Çin'e gözdağı: Anlaşma sağlanmazsa tarifeler artacak
Organize dolandırıcı suç örgütlerine yönelik "HÜCRE-8" operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı
Organize dolandırıcı suç örgütlerine yönelik "HÜCRE-8" operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı