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İki ürün daha güvensiz ürün listesine girdi! Toplatılma kararı

İki ürün daha güvensiz ürün listesine girdi! Toplatılma kararı

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden bazı çocuk giyim ve oyuncak ürünlerinin sağlık riski taşıdığını duyurdu. Bu ürünlerin kullanımı yasaklanarak piyasadan toplatılmasına karar verildi.

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Ticaret Bakanlığı, piyasada bulunan ürünlerin güvenli olup olmadığını denetlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir çocuk giyim ürünü ve bir oyuncağın sağlıksız olduğunu tespit etti. Bakanlık, yapılan analizlerin ardından bu ürünlerin yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Bakanlık, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yetkili kuruluşlarla birlikte yürüttüğü kontrollerde, tüketiciler için risk taşıyan ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla ilan etmeye devam ettiğini belirtti. Son denetimlerde çocuk sağlığını tehdit eden bir giyim ürünü ve bir oyuncağın belirlenen güvenlik standartlarını karşılamadığı tespit edildi.

HANGİ ÜRÜNLER GÜVENSİZ BULUNDU?

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, güvensiz olarak tespit edilen ürünlerin özellikle çocuk sağlığı açısından risk taşıdığı vurgulandı. Kimyasal maddeler, boğulma riski ve kanserojen madde içerme ihtimali gibi faktörler nedeniyle bu ürünlerin kullanımının tehlikeli olabileceği belirtildi.

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