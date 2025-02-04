Cemal Enginyurt'un CHP'de ömrü ne kadar olur? Mansur Yavaş'tan Özgür Özel ve İmamoğlu'na kötü haber!

Demokrat Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Salih Uzun ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt CHP'ye katıldı. Haberi İsmail Saymaz köşesine taşıdı. Ayrıca Halk TV’de Salih Uzun’da doğruladı. Öte yandan Demokrat Parti'den istifa eden bağımsız olarak milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun'un katılacağı partiyi Ece Üner açıkladı.

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Üner, Enginyurt'un "Helal oylarını haram etmem" dediğini hatırlattı. CHP için “Ezan sesinden tiksinenler” ifadesini kullanan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt CHP saflarına katıldı. Enginyurt, geçmişteki konuşmasında CHP’nin tavan kadrosunun komünist PKK’lı olduklarını ifade etmişti.

Gündemin diğer önemli başlıklarından biri ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sosyal medya gazıyla, bindirilmiş kıtaların tezahüratları eşliğinde koltuk rüyası görenleri uyandırmak için en etkili ilaç sandıktır" sözlerine "Hodri meydan hemen seçim" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki göstererek "Sayın Özel'i muhatap alsak bize yazık, muhatap almasak bu sefer millete yazık. Ne yazık ki Sayın Özel oturduğu koltuğun hakkını hala veremedi. Bay Kemal'in gösterdiği sarı kart, dengesini bozdu" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, “Ön seçim olursa bu sizin aday olmayacağınız anlamına gelir mi?” sorusuna cevap verdi: Öyle bir şey yok, ben sadece adaylığı erken buluyorum. Gün ola harman ola, o güne kadar kim kalacak daha geniş konuşuruz Mansur Yavaş, “Ön seçim olursa bu sizin aday olmayacağınız anlamına gelir mi?” sorusuna cevap verdi: "Öyle bir şey yok, ben sadece adaylığı erken buluyorum. Gün ola harman ola, o güne kadar kim kalacak daha geniş konuşuruz."

Hepsini ve daha fazlasını gündemde yer alan diğer önemli gelişmeleri Hadi Özışık Perde Arkası'nda değerlendirdi.

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