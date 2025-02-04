BIST 9.820
DOLAR 36,01
EURO 37,19
ALTIN 3.254,82
HABER /  DÜNYA

Her dakika deprem oluyor kaçış sürüyor! Uçaklar ve gemiler tıklım tıklım dolu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Her dakika deprem oluyor kaçış sürüyor! Uçaklar ve gemiler tıklım tıklım dolu

Ege Denizi'ndeki artan sismik hareketlilik nedeniyle Yunanistan'daki 4 adada panik yaşanıyor. Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarındaki okullarda cumaya kadar eğitim öğretime ara verildi. Vatandaşlardan sahillere gitmemeleri istendi. Öte yandan gemi ve uçaklar, deprem endişesiyle adayı terk etmek isteyenlerle doldu.

Abone ol

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Ege Denizi'ndeki artan sismik hareketlilik nedeniyle İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda, Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarındaki okullarda cumaya kadar eğitim öğretime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Gemi ve uçaklar adayı terk etmek isteyenlerle doldu

Yeni bir değerlendirmeye kadar, vatandaşlardan kapalı alanlarda toplanmamaları, metruk binalara yaklaşmamaları, Santorini Adası'ndaki heyelan tehlikesi bulunan Ammudiou, Armenis, Korfu ve Palaio Limena sahillerine gitmemeleri ve havuz sularının boşaltılması istendi.

Santorini Adası'ndan ayrılan tüm gemi ve uçaklar, deprem endişesiyle adayı terk etmek isteyenlerle doldu.

Deprem endişesiyle Santorini'den Atina'ya uçakla gelen bir kişi havaalanında gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık her beş dakikada bir deprem yaşandığı için korktuklarını belirterek, "İnsanlar adadan ayrılmak istiyor. Gemilere biniyor. Şimdi 2 (ekstra) uçuş koydular." diye konuştu.

Bir başka Santorini sakini ise adaya ne zaman döneceğine karar vermek için gelişmeleri takip edeceğini söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da inşaat alanında yangın! Vali Şahin'den olay yerinde açıklama
Ankara'da inşaat alanında yangın! Vali Şahin'den olay yerinde açıklama
Medipol'den kanser tanısı ve tedavisinde PET-CT yöntemi
Medipol'den kanser tanısı ve tedavisinde PET-CT yöntemi
Adıyaman'da bir kişi, terör örgütü PKK mensubu olduğu gerekçesiyle yakalandı
Adıyaman'da bir kişi, terör örgütü PKK mensubu olduğu gerekçesiyle yakalandı
Elektronik ortamda yayımlanan taşıt ilanları için "yetki doğrulaması" uygulaması başladı
Elektronik ortamda yayımlanan taşıt ilanları için "yetki doğrulaması" uygulaması başladı
Akaryakıtta tabela değişiyor! Bu gece zam geliyor, güncel fiyatlar
Akaryakıtta tabela değişiyor! Bu gece zam geliyor, güncel fiyatlar
5 bin 565 yerleşim yerine elektronik haberleşme hizmeti
5 bin 565 yerleşim yerine elektronik haberleşme hizmeti
Ege'de deprem fırtınası! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan iki korkunç ihtimali sıraladı
Ege'de deprem fırtınası! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan iki korkunç ihtimali sıraladı
Şara'dan Ankara ziyaret öncesinde önemli mesaj: Türkiye'ye söz verdik!
Şara'dan Ankara ziyaret öncesinde önemli mesaj: Türkiye'ye söz verdik!
Filistin'den uzaklaştırılan 15 Filistinli Türkiye tarafından kabul edilecek
Filistin'den uzaklaştırılan 15 Filistinli Türkiye tarafından kabul edilecek
MHP'den yangın denetim teklifi
MHP'den yangın denetim teklifi
Mansur Yavaş'tan iki itiraz! Özgür Özel'le görüştü, Abdulkadir Selvi yazdı
Mansur Yavaş'tan iki itiraz! Özgür Özel'le görüştü, Abdulkadir Selvi yazdı
Haiti'de kasabaya saldırı: Onlarca insan hayatını kaybetti
Haiti'de kasabaya saldırı: Onlarca insan hayatını kaybetti