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Napoli'ye transferi iptal olmuştu! Maximin'den Fenerbahçe kararı

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Napoli'ye transferi iptal olmuştu! Maximin'den Fenerbahçe kararı

İtalyan ekibi Napoli’ye transferinin iptal olması sonrası takımda kalan Fenerbahçe’nin Fransız futbolcusu Allan Saint- Maximin açıklama yaptı.

Napoli'ye transferi iptal olmuştu! Maximin'den Fenerbahçe kararı

Fenerbahçe’nin sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al- Ahli’den 8 milyon euro kiralama bedeli karşılığında sezon sonuna kadar transfer ettiği Allan Saint- Maximin bir anda Napoli’nin transfer radarına girdi.

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Napoli'ye transferi iptal olmuştu! Maximin'den Fenerbahçe kararı

Napoli- Ah Ahli- Fenerbahçe üçgenindeki transfer süreci olumsuz sonuçlandı ve Maximin Fenerbahçe’de kaldı. Bunun üzerine taraftarlar Maximin’e yönelik sosyal medyada destek mesajları paylaştı.

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Napoli'ye transferi iptal olmuştu! Maximin'den Fenerbahçe kararı

Bir taraftarın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yanıt veren Maximin, taraftarlara desteği için teşekkür etti. Maximin sezon sonuna kadar taraftarlar için mücadele edeceğini ifade etti.

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Napoli'ye transferi iptal olmuştu! Maximin'den Fenerbahçe kararı

Maximin şu ifadeleri kullandı: “Çok teşekkür ederim. Tüm mesajlarınızı okudum, sadece teşekkür ederim, çocuklar. Desteğinizi asla unutmayacağım. Bir şeyi bilin ve bunlar sadece kelimeler değil! Ben de sizi seviyorum 🤍

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