Napoli'ye transferi iptal olmuştu! Maximin'den Fenerbahçe kararı
İtalyan ekibi Napoli’ye transferinin iptal olması sonrası takımda kalan Fenerbahçe’nin Fransız futbolcusu Allan Saint- Maximin açıklama yaptı.
Fenerbahçe’nin sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al- Ahli’den 8 milyon euro kiralama bedeli karşılığında sezon sonuna kadar transfer ettiği Allan Saint- Maximin bir anda Napoli’nin transfer radarına girdi.
Napoli- Ah Ahli- Fenerbahçe üçgenindeki transfer süreci olumsuz sonuçlandı ve Maximin Fenerbahçe’de kaldı. Bunun üzerine taraftarlar Maximin’e yönelik sosyal medyada destek mesajları paylaştı.
Bir taraftarın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yanıt veren Maximin, taraftarlara desteği için teşekkür etti. Maximin sezon sonuna kadar taraftarlar için mücadele edeceğini ifade etti.
Maximin şu ifadeleri kullandı: “Çok teşekkür ederim. Tüm mesajlarınızı okudum, sadece teşekkür ederim, çocuklar. Desteğinizi asla unutmayacağım. Bir şeyi bilin ve bunlar sadece kelimeler değil! Ben de sizi seviyorum 🤍