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Trabzonspor'da sürpriz ayrılık: Fırtına bir ismiyle daha yollarını ayırdı

Trabzonspor'da sürpriz ayrılık: Fırtına bir ismiyle daha yollarını ayırdı

Kış transfer sezonunun başladığı günden bu yana Orsic ve Bardhi ile yollarını ayıran Trabzonspor, bir ismiyle daha vedalaştı.

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Sikan ve Zubkov'u kadrosuna katarak kış transfer döneminde hücum hattını güçlendiren Trabzonspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Fırtına, geçtiğimiz yaz transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattığı savunma oyuncusuyla yollarını ayırdı.

Transfer çalışmalarını Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda sürdüren Trabzonspor, bir yandan takviye operasyonuna devam ederken bir yandan da kadrosundaki yabancı oyuncu sayısını azaltmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda Orsic ve Bardhi ile yollarını ayıran Trabzonspor, bir ismiyle daha vedalaştı.

Bordo-mavili ekibin savunma oyuncusu Barisic, Trabzonspor'dan ayrıldı. Tecrübeli savunma oyuncusu, Avrupa'da transfer döneminin bitimine dakikalar kala İspanyol ekibi Leganes'e imza attı.

Tecrübeli futbolcunun sezon sonuna kadar kiralık olarak Leganes forması giyeceği belirtildi. Karadeniz ekibinin ayrılığı kısa süre içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor. Bu sezon Trabzonspor forması altında 15 karşılaşmada görev alırken 1 asiste imza attı.

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