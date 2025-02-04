BIST 9.819
DOLAR 35,96
EURO 37,22
ALTIN 3.260,69
HABER /  GÜNCEL

Bahçeli'den Ogün Altıparmak için taziye mesajı

Bahçeli'den Ogün Altıparmak için taziye mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ogün Altıparmak’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Bahçeli, Altıparmak'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek "Aziz milletimizin, Türk spor camiasının ve özellikle Fenerbahçe’ye gönül vermiş kardeşlerimin başı sağ olsun" dedi.

Abone ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk futboluna önemli katkılarda bulunan Ogün Altıparmak’ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Altıparmak’ın futbolculuk, teknik direktörlük ve spor yazarlığı kariyerleriyle haklı bir saygı ve şöhret kazandığını belirtti.

Vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Bahçeli, "Merhuma Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Aziz milletimizin, Türk spor camiasının ve özellikle Fenerbahçe’ye gönül vermiş kardeşlerimin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

MHP
ÖNCEKİ HABERLER
Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta hakemleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta hakemleri belli oldu
Cemal Enginyurt'un CHP'de ömrü ne kadar olur? Mansur Yavaş'tan Özgür Özel ve İmamoğlu'na kötü haber!
Cemal Enginyurt'un CHP'de ömrü ne kadar olur? Mansur Yavaş'tan Özgür Özel ve İmamoğlu'na kötü haber!
İki ürün daha güvensiz ürün listesine girdi! Toplatılma kararı
İki ürün daha güvensiz ürün listesine girdi! Toplatılma kararı
Her dakika deprem oluyor kaçış sürüyor! Uçaklar ve gemiler tıklım tıklım dolu
Her dakika deprem oluyor kaçış sürüyor! Uçaklar ve gemiler tıklım tıklım dolu
Ankara'da inşaat alanında yangın! Vali Şahin'den olay yerinde açıklama
Ankara'da inşaat alanında yangın! Vali Şahin'den olay yerinde açıklama
Medipol'den kanser tanısı ve tedavisinde PET-CT yöntemi
Medipol'den kanser tanısı ve tedavisinde PET-CT yöntemi
Adıyaman'da bir kişi, terör örgütü PKK mensubu olduğu gerekçesiyle yakalandı
Adıyaman'da bir kişi, terör örgütü PKK mensubu olduğu gerekçesiyle yakalandı
Elektronik ortamda yayımlanan taşıt ilanları için "yetki doğrulaması" uygulaması başladı
Elektronik ortamda yayımlanan taşıt ilanları için "yetki doğrulaması" uygulaması başladı
Akaryakıtta tabela değişiyor! Bu gece zam geliyor, güncel fiyatlar
Akaryakıtta tabela değişiyor! Bu gece zam geliyor, güncel fiyatlar
5 bin 565 yerleşim yerine elektronik haberleşme hizmeti
5 bin 565 yerleşim yerine elektronik haberleşme hizmeti
Ege'de deprem fırtınası! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan iki korkunç ihtimali sıraladı
Ege'de deprem fırtınası! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan iki korkunç ihtimali sıraladı
Şara'dan Ankara ziyaret öncesinde önemli mesaj: Türkiye'ye söz verdik!
Şara'dan Ankara ziyaret öncesinde önemli mesaj: Türkiye'ye söz verdik!