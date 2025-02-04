Bahçeli'den Ogün Altıparmak için taziye mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ogün Altıparmak’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Bahçeli, Altıparmak'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek "Aziz milletimizin, Türk spor camiasının ve özellikle Fenerbahçe’ye gönül vermiş kardeşlerimin başı sağ olsun" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk futboluna önemli katkılarda bulunan Ogün Altıparmak’ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Altıparmak’ın futbolculuk, teknik direktörlük ve spor yazarlığı kariyerleriyle haklı bir saygı ve şöhret kazandığını belirtti.

Vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Bahçeli, "Merhuma Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Aziz milletimizin, Türk spor camiasının ve özellikle Fenerbahçe’ye gönül vermiş kardeşlerimin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.