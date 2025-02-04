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Bakan Şimşek: Şüpheleri anlıyorum ama enflasyon düşecek

Bakan Şimşek: Şüpheleri anlıyorum ama enflasyon düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasadaki şüpheleri anladığını belirterek, "Birin önceliğimiz enflasyonu düşürmek" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, birinci önceliklerinin enflasyonu aşağı çekmek olduğunu söyledi.

Bloomberg etkinliğinde konuşan Şimşek, "Enflasyon düşecek ama piyasadaki şüpheleri anlıyorum" ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, büyümenin geçici olarak tarihi standarta göre biraz düşük olduğunu ifade etti.

Şimşek, konut piyasasının son derece sıkı olduğunu ve kiraların hızla arttığını vurguladı. Tüketici kredilerinde daha seçici olunması gerektiğini belirten Şimşek, "Merkez Bankası tüketici kredilerinde sıkı kalmaya devam etmeli." dedi.

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