BIST 9.805
DOLAR 35,96
EURO 37,20
ALTIN 3.253,60
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

25 yaşındaki Ayşe'nin kahreden ölümü

25 yaşındaki Ayşe'nin kahreden ölümü

Batman'da özel bir firmada temizlik görevlisi olarak çalışan 25 yaşındaki Ayşe, bir iş merkezinin 7. katından düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, özel bir firmanın temizlik personeli Ayşe A. (25), bir iş merkezinin 7. katında bulunan inşaat firmasında çalıştığı sırada düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fahiş fiyata son! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Fahiş fiyata son! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Simidi 20 lira yaptılar! Bakanlık harekete geçti
Simidi 20 lira yaptılar! Bakanlık harekete geçti
Bakan Şimşek: Şüpheleri anlıyorum ama enflasyon düşecek
Bakan Şimşek: Şüpheleri anlıyorum ama enflasyon düşecek
Okul servisi 11 yaşındaki Zeynep'e çarptı! Acı haber
Okul servisi 11 yaşındaki Zeynep'e çarptı! Acı haber
Meme kanserini erken teşhisle yendi
Meme kanserini erken teşhisle yendi
Bakan Göktaş'tan "sosyal medya düzenlemesi" açıklaması
Bakan Göktaş'tan "sosyal medya düzenlemesi" açıklaması
Ege'deki depremler! Bakan Murat Kurum: Bu hadiseler bize depreme hazırlığın milli güvenlik meselesi olduğunu gösteriyor
Ege'deki depremler! Bakan Murat Kurum: Bu hadiseler bize depreme hazırlığın milli güvenlik meselesi olduğunu gösteriyor
29 ilde FETÖ operasyonu: 93 gözaltı
29 ilde FETÖ operasyonu: 93 gözaltı
Trabzonspor'da sürpriz ayrılık: Fırtına bir ismiyle daha yollarını ayırdı
Trabzonspor'da sürpriz ayrılık: Fırtına bir ismiyle daha yollarını ayırdı
Bahçeli'den Ogün Altıparmak için taziye mesajı
Bahçeli'den Ogün Altıparmak için taziye mesajı
Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta hakemleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta hakemleri belli oldu
Cemal Enginyurt'un CHP'de ömrü ne kadar olur? Mansur Yavaş'tan Özgür Özel ve İmamoğlu'na kötü haber!
Cemal Enginyurt'un CHP'de ömrü ne kadar olur? Mansur Yavaş'tan Özgür Özel ve İmamoğlu'na kötü haber!