DEM'li Tuncer Bakırhan: Öcalan tarihi bir çağrı yapacak

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapmaya hazırlandığını söyledi. Bakırhan, çağrıyı desteklediklerini de belirtti.

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DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında konuştu. Öcalan'ın önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapmaya hazırlandığını söyledi.

Öcalan'ın yapacağı çağrıyı desteklediklerini belirten Bakırhan, çağrıyı desteklediklerini belirtti.

15 ŞUBAT'TA MI ÇAĞRI YAPACAK?

"Öcalan'ın çağrıyı açıklayacağı tarih tarih olarak Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiği 15 Şubat'ta mı yapacak" sorusuna yanıt veren Bakırhan, "15 Şubat mı bilmiyorum ama önümüzdeki günlerde çağrısı olacak" dedi.

"SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI DA İÇİNDE OLACAK"

Bakırhan, silah bırakma çağrısının içinde olduğu geniş kapsamlı bir çağrı olacağını da belirtti.



İMRALI GÖRÜŞMELERİ: İLK GÖRÜŞME 28 ARALIK'TA YAPILDI

22 Ekim'de başlayan kritik süreçte, DEM Parti heyeti İmralı Adası'nda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ilk defa 28 Aralık'ta görüşme yapıldı.

O görüşmenin ardından yapılan açıklamada "Önceki süreçlerden çok daha umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz" ifadelerini kullanmışlardı. Öcalan görüşme sonrasında 7 maddelik mesajı paylaşmış ve çağrı yapmaya hazır olduğuna işaret etmişti. Heyet aynı zamanda parti liderleriyle de mecliste görüşmüşlerdi.

İkinci görüşme ise 23 Ocak'ta yapılmıştı. Görüşme sonrası heyetin açıklamasında terör örgütü lideri Öcalan'ın gerekli çalışmaları yaptığı belirtilirken, "Bu süreç herkesi, hepimizi birlikte ve özgürce yaşatacaktır." denilmişti.